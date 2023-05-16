Данные с видеокамер и работа ПВО. Что нужно изменить в Украине 16 мая, 18:29

Это огромная проблема государственной безопасности

Враг получает точную разведывательную информацию об организации и тактике работы противовоздушной обороны благодаря стационарным видеокамерам в крупных городах Украины. Контроль за работой стационарных видеокамер отсутствует.

Видео дня

Наиболее неприятно удивляет в недавних обстрелах Хмельницкого и Киева, что почти мгновенно в сети появляются видеозаписи даже не телефонов, а со стационарных камер наблюдения, которые мгновенно дают качественную картинку о результатах поражения склада боеприпасов, например, в Хмельницком. Интересно, что камеры наведены не на какой-то объект — вход в квартиру например, а в целом на город, именно чтобы фиксировать все происходящее.

В Киеве появилось ночью сразу несколько видео работы нашей противовоздушной обороны, которые дают важную тактическую информацию о характере действий ПВО. Благодаря видео становится понятным порядок применения, количество и тип задействованных средств ПВО, приблизительные районы запуска. Так, фиксация количества пусков ракет из одной точки очень много говорит о характеристиках зенитно-ракетных систем. Российские спутники не имеют возможности постоянно сканировать районы ударов, и поэтому быстрая выдача данных с видеокамер — это лучшее средство получения разведданных.

Быстрая выдача данных с видеокамер — лучшее средство получения разведданных

Главная опасность, что это очень быстро попадает в сеть, такая скорость представляет угрозу. Если видео публикуют через сутки, то скорректировать свои действия враг не сможет, но если видео выкладывают онлайн или через несколько минут, то появляются возможности для корректировки. Нет сомнений, что возможности размещать видеокамеры с выводом в интернет уже сейчас используются российской разведкой.

Огромная проблема государственной безопасности — наши спецслужбы и правоохранительные органы до сих пор не имеют контроля за установкой видеокамер и трансляцией онлайн в интернет видео с этих камер.

В начале войны наличие разветвленной сети частных камер имело для нашей обороны неоценимое значение, это было для нас выгодно, но сейчас нужны системные решения по регистрации видеокамер, которые осматривают панорамы городов и централизованного контроля их работы.

Если человек ставит камеру в свой двор или возле своего дома, чтобы контролировать свою квартиру или свою усадьбу — это нормально и нужно приветствовать, это собственная безопасность, здесь никакие ограничения не нужны. Но если камера сканирует город, это должно быть под контролем, поскольку это уже касается безопасности других людей. Работа видеокамер, которые осматривают города, во время войны должна быть контролируемой и санкционированной, и это должно быть как можно скорее урегулировано на уровне государства.

Ситуация требует быстрых, продуманных и взвешенных решений Верховного Главнокомандующего, министра обороны, Верховной Рады.

Текст публикуется с разрешения автора

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