«Взрывы и дрожание стен». Послы США и Великобритании в Украине отреагировали на ночной обстрел Киева 16 мая, 13:13 16 мая российские оккупанты обстреляли Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный обстрел Киева, которые Россия нанесла ночью, во вторник, 16 мая.

«Благодарна мощной работе украинских ПВО», — написала она в Twitter.

На атаку отреагировала и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Минувшей ночью Киев подвергся мощной атаке с воздуха, достаточно интенсивной. Взрывы и дрожание стен — это непростая ночь. Надеюсь, все в порядке», — написала она в Twitter.

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Кроме того, ракетный удар прокомментировала и президент Молдовы Майя Санду.

«Безжалостное нападение России на гражданское население является напоминанием о ее полном пренебрежении международными нормами. Европейские лидеры собираются в Исландии, чтобы осудить эту жестокую войну и привлечь виновных к ответственности», — говорится в ее сообщении в Twitter.

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В столице тревогу объявляли дважды: Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА. Большинство целей над Киевом было уничтожено, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.