Ищут Patriot и не только. На что была направлена шестая атака по столице с начала мая — Селезнев 16 мая, 10:00 NV Премиум Последствия вражеского удара по Киеву в эту ночь (Фото:ГСЧС)

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что россияне во время самой плотной атаки на Киев пытались попасть в систему украинской противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Я напомню, что это шестая атака по столице подряд с начала мая. Очевидно, что таким образом интенсивного применения и дронов-камикадзе, и ракет разного типа базирования враг пытался [обнаружить] нашу систему противовоздушной обороны и нанести очень серьезное поражение по объектам именно ПВО», — убежден Селезнев.

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Скорее всего, считает он, что россияне ищут, прежде всего, ЗРК Patriot:

«Россияне понимают, насколько это мощная и эффективная система. И для того чтобы и дальше безнаказанно расстреливать мирный город, имею в виду Киев, им крайне важно максимально снивелировать боевые возможности комплекса Patriot».

В то же время, догадывается эксперт, речь шла и о других системах ПВО, прикрывающих столицу.

«Россияне имеют достаточное количество ракет для того, чтобы производить столь интенсивные и плотные по количеству ракетные обстрелы нашей столицы», — добавил Селезнев.

16 мая Россия атаковала Киев баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне применили:

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал из шести самолетов МиГ-31К;

девять крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море;

три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины, однако обломки упали, по меньшей мере, в четырех районах города.