ОП о ночной массированной атаке: «Крылатое приветствие» от РФ спецпредставителю Китая, который отправился в Киев 16 мая, 11:58 Владимир Путина и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй (Фото:kremlin.ru)

В Офисе президента отреагировали на ночную массированную Россию на Киев в ночь на 16 мая, во время которой страна-террорист запустила крылатые и баллистические ракеты, а также дроны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что это восьмая с начала мая попытка «клана Путина» нанести масштабный удар по столице Украины. По его словам, это «приветствие» специальному представителю Китая по делам Евразии Ли Хуэю, который, по данным СМИ, должен приехать в Киев 16-17 мая, а потом еще в четыре страны.

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«И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: «Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве», — написал Подоляк в Twitter.

В Украине ночью 16 мая объявили масштабную воздушную тревогу. В Киеве ее объявляли дважды. Силы ПВО сбили все 18 запущенных Россией ракет, среди которых шесть аэробалистических Кинжалов, а также девять беспилотников.

Цели над столицей уничтожили, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей. Власти назвали атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

