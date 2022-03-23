На что пойдет Путин, если его планы А, В и С в Украине потерпят неудачу 23 марта, 07:13

Секретного источника в Кремле у меня нет. Все умозаключения — из личных многолетних наблюдений за тем, как Путин действовал на Ближнем Востоке

Поэтому для меня очевидно: Путин, поняв, что его план А провалился (а ожидал он, что российская армия войдет в Украину, обезглавит ее «нацистское» руководство, а затем просто подождет, пока страна мирно падет в руки России), перешел к своему плану В.

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Суть плана В такова, что российская армия преднамеренно обстреливает украинских гражданских лиц, жилые дома, больницы, предприятия и даже бомбоубежища — все это произошло в последние несколько недель — с целью побудить украинцев покинуть свои дома. Это создает массовый кризис беженцев внутри Украины и, что еще более важно, — внутри соседних стран-членов НАТО.

Подозреваю, что Путин думает — если не удастся оккупировать и удерживать всю Украину военными средствами и просто навязать свои мирные условия, то лучший выход это — 5−10 млн украинцев, особенно женщин, детей и пожилых, бегущих в Польшу, Венгрию и Западную Европу. И там создается такое интенсивное социальное и экономическое бремя, что эти страны НАТО в конечном итоге будут оказывать давление на Зеленского, чтобы он согласился на любые условия Путина, лишь бы война прекратилась.

Хотя этот план, скорее всего, предполагает совершение военных преступлений, которые могут сделать Путина и РФ вечными изгоями, российский диктатор, вероятно, надеется, что потребность в российских нефти, газе и пшенице, а также в помощи России в решении региональных проблем, таких как надвигающаяся ядерная сделка с Ираном, вскоре заставит мир вернуться к ведению бизнеса с «плохим Путиным», как это всегда происходило.

Путинский план В, похоже, срабатывает. Информационное агентство France-Presse еще 20 марта сообщило: «Более З, З млн беженцев покинули Украину с начала войны — самый стремительно разворачивающийся кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны. Подавляющее большинство из них, по данным ООН, — женщины и дети. Еще 6,5 млн — вынужденных внутренних переселенцев».

Далее в статье говорилось: «В разведывательной сводке вечером, 19 марта, министерство обороны Великобритании заявило, что Украина продолжает эффективно защищать свое воздушное пространство, вынуждая Россию полагаться на оружие, запущенное из ее собственного воздушного пространства. В сводке говорится, что Россия была вынуждена „изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения“. Это, вероятно, будет связано с неизбирательным применением огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса».

Путину нужна полная победа, а все остальное — унижение, которое подорвет его власть

Однако путинский план В столкнулся с планом А Байдена и Зеленского. Последний, похоже, срабатывает даже лучше, чем на это рассчитывали создатели: разбить и деморализовать российскую армию, затем заставить Путина согласиться на мирное соглашение на условиях Зеленского, ну, с минимальной возможностью для Путина сохранить лицо. Несмотря на все варварское кровопролитие и бомбардировки со стороны российских войск, Зеленский — и как это мудро — все еще держит дипломатические двери открытыми, постоянно настаивая на переговорах с Путиным, тем временем сплачивая свои силы и людей.

The Times в воскресенье, 20 марта, писал, что «по мнению аналитиков и официальных лиц США, война в Украине после более чем трех недель активных боевых действий зашла в тупик. При этом Россия добилась лишь незначительных успехов и все чаще ее мишенью становятся мирные жители. Украинские силы разгромили первоначальное российское наступление. У россиян не хватает ни живой силы, ни техники для захвата Киева, или других крупных городов, таких как Харьков и Одесса».

План А Байдена, о котором тот, чтобы удержать Путина от войны, без обиняков его предупредил, заключался в том, чтобы ввести беспрецедентные экономические санкции против России, которые уничтожат российскую экономику. Стратегия Байдена также включала отправку Украине оружия. Успех, вероятно, превзошел ожидания Байдена, потому что план мультиплицировали сотни иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность в России, — добровольно или под давлением своих сотрудников.

Российские заводы сейчас вынуждены закрываться, потому что они не могут получить микрочипы и другое необходимое им сырье с Запада. Авиаперевозки внутри России и за ее пределы сокращаются, потому что многие ее коммерческие самолеты фактически принадлежали ирландским лизинговым компаниям, а Airbus и Boeing не будут обслуживать те, которые полностью принадлежат России. Тем временем тысячи молодых российских технических работников голосуют ногами против войны и просто покидают страну — и все это всего за месяц после того, как Путин начал эту проклятую войну.

«В Россию более половины товаров и услуг поступает из 46 стран, которые ввели санкции или торговые ограничения, при этом лидируют США и Евросоюз», — сообщает The Washington Post со ссылкой на экономическую исследовательскую компанию Castellum.ai.

В статье The Post также говорится: «В четверг, 18 марта, президент России Владимир Путин, выступая на экономическом совещании, похоже, признал проблемы, стоящие перед страной. Он сказал, что широкомасштабные санкции вызовут трудные «глубокие структурные изменения в нашей экономике», но пообещал, что Россия преодолеет «попытки организовать экономический блицкриг». Путин добавил: «Нам сейчас трудно. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес сталкиваются с беспрецедентным давлением».

Итак, главный вопрос на данный момент: превзойдет ли давление на страны НАТО со стороны всех беженцев, которое создает путинская военная машина, то давление, которое создается на его застрявшую в Украине армию и экономику внутри России.

От того, каким будет ответ на этот вопрос, зависит, когда и как закончится война — кто в ней победит, а кто проиграет, или, что более вероятно, будет ли компромисс в пользу или против Путина.

Я говорю «более вероятно», потому что для Путина любой компромисс может быть неприемлем. Ему нужна полная победа, а все остальное — унижение, которое подорвет его авторитарную власть. В этом случае он может выбрать план С, который, как я предполагаю, будет включать воздушные или ракетные обстрелы линий снабжения украинских военных через польскую границу.

Польша — член НАТО, и любое нападение на ее территорию потребует, чтобы все остальные члены НАТО встали на защиту Польши. Возможно, Путин считает, что если он таки атакует, а некоторые члены НАТО откажутся защищать Польшу, то НАТО может распасться. Это, безусловно, спровоцировало бы бурные дебаты внутри каждой страны НАТО, особенно в США, о прямом участии в потенциальной Третьей мировой войне с Россией. Что бы ни случилось в Украине, если бы Путину удалось расколоть НАТО, это было бы достижением, способным затмить все остальные его потери.

Однако, если путинские планы А, В и С потерпят неудачу, я боюсь, что он, как зверь, загнанный в угол, может выбрать план D — запустить либо химическое оружие, либо первую, со времен Хиросимы и Нагасаки, ядерную бомбу. Мне трудно писать эти строки, и даже тошно об этом думать. Но игнорировать возможность этого варианта было бы в высшей степени наивно.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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