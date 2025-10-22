Военные Сил обороны Украины стреляют из гаубицы Д-30 по российским войскам неподалеку от Купянска, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват рассказал в интервью Radio NV, что в нынешних условиях перелома в боевых действиях в пользу Украины или России не будет и война до сих пор продолжается только из-за решения российского диктатора Владимира Путина.

«Мы сейчас в той стадии, где были страны — участники Первой мировой войны в условном 1917 году. Когда обе стороны истощены, понимают, что никаких глубоких прорывов ни с одной, ни с другой стороны не будет, но вместе с тем война продолжается. Патовая ситуация, цугцванг со всех сторон. Как мне кажется, это уже более политический вопрос, наверное, есть понимание, что эта война должна закончиться. Потому что никому, кроме [российского диктатора Владимира] Путина и его ближайшего окружения, эта война не нужна. Поэтому это единственная причина, почему эта война продолжается — это персональное решение Путина», — заявил Дьяченко в эфире Radio NV.

Он упомянул об однодневном «перемирии», объявленном российским диктатором весной 2025 года, во время которого на торецком направлении не было штурмов, а только летали разведывательные беспилотники.

«Этот момент ярко подчеркивает, что окончание войны зависит исключительно от Путина. Если Путин принимает принципиальное решение, это означает, что война может закончиться в течение нескольких часов или дней, когда он примет это решение», — сказал заместитель командира бригады Любарт.

Дьяченко отметил, что война продолжается только потому, что российский диктатор не принимает это решение, несмотря на патовость ситуации.

«Мне кажется, всем очевидно, что без каких-то моментов вроде всеобщей мобилизации или применения оружия массового поражения коренного перелома в этой войне не будет», — отметил он.

Переговоры с Путиным о прекращении войны — главное

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.



17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

19 октября Трамп в комментариях журналистам отрицал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме настаивал на передаче России территории всего Донбасса, о чем сообщали СМИ. По его словам, этот вопрос «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Он выступил за заморозку линии фронта.



20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

В этот же день Зеленский подчеркнул, что несмотря на желание России получить весь Донбасс «распродажей Украины никто не будет заниматься».

21 октября журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщил о приостановлении планирования встречи Трампа и Путина.

Он отметил, что первый телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был «продуктивным», однако Трамп считает, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать их проведение именно сейчас».

Агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов, сообщило, что под угрозу саммит, похоже, поставил отказ Москвы немедленно прекратить огонь в Украине.