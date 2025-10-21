Прогнозы об окончании боев в Украине до конца года. Откуда они берутся и есть ли для них основания — ВВС 21 октября, 13:58 Последствия обстрела шахедами города Шахтерское Днепропетровской области 19 октября (Фото: Reuters)

После встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме оба заговорили о возможности завершения российско-украинской войны в ближайшее время. Этот же тезис уже несколько недель повторяют отдельные украинские депутаты. Но в целом мнения политиков и военных экспертов в этом вопросе различаются, отмечает Олег Черныш, ВВС Україна.

NV подає матеріал колег у межах інформаційної співпраці.

З початку осені декілька українських політиків, як з опозиції, так і з провладної партії, почали висловлювати прогнози, що бойові дії можуть завершитися в найближчі місяці, а точніше — до кінця листопада або Різдва.

Ці розмови посилилися на фоні запланованої зустрічі президентів США та РФ в Будапешті. Очільник Білого дому заявив, що вони розглянуть питання, як покласти край «безславній війні».

«Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України», — заявив ЗМІ президент Зеленський, підбиваючи підсумки візиту до Вашингтону.

Як стверджують джерела американського видання Politico, український президент начебто вважає, що нинішній наступ армії РФ на сході України може стати останнім у цій війні. Принаймні про це він сказав депутатам своєї партії на закритій зустрічі у середині вересня.

Коментуючи можливість завершення бойових дій до кінця року, очільник військової розвідки Кирило Буданов обережно сказав, що «сподівається на краще». Він додав, що обидві сторони адаптуються одна до одної і змінюють підходи.

Депутати українського парламенту, на відміну від очільника ГУР, були більш сміливими у прогнозах.

Депутатські надії

Слід зазначити, що політики в Україні давали свої прогнози щодо завершення повномасштабної війни ледь не одразу після її початку в лютому 2022 року.

Однак активізувались вони наприкінці 2024 — початку 2025 року. Не в останню чергу через прихід до влади в США Дональда Трампа, який декілька разів обіцяв завершити російсько-українську війну в короткі терміни. Щоправда, ці терміни давно минули і на хід бойових дій не сильно вплинули.

Ще в лютому колишній президент, наразі лідер найбільшої опозиційної партії Європейська солідарність Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року. Враховуючи, що вони неможливі під час війни, то відповідно до цього часу мало б бути зупинення бойових дій.

Порошенко казав, що цю дату він отримав від «джерел в правоохоронних органах, Міністерстві національної єдності, Центральній виборчій комісії та на поліграфкомбінаті Україна, який вже опрацьовує, скільки треба бюлетенів».

«Тому я думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив’язані? В кінці року мають бути по Конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори», — казав він в інтерв'ю Цензор.Нет.

Вочевидь, цей прогноз, наприклад, вже не має шансів справдитися.

На початку жовтня інший досвідчений політик, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що кінець війни «не за горами».

«Я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. Ми дуже всі на це сподіваємося і всі для цього працюємо», — сказала вона в інтерв'ю Українському радіо.

Ще один представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко також оприлюднив свою інсайдерську інформацію, що «кінець війни дійсно вже на горизонті».

«Можливо, зараз відкривається реальне вікно можливостей для припинення бойових дій», — вважає політик.

Він пояснив, які бачить побіжні ознаки цього. По-перше, дзвінок Путіна до Трампа 16 жовтня був з ініціативи російського президента, ймовірно, його причиною стало побоювання Кремля, що Білий дім надасть Києву далекобійні ракети Tomahawk і наземні пускові системи для них — Typhon.

По-друге, депутат звертає увагу, що Індія скоротила закупівлю російської нафти на 50% під тиском США. Це приводить до падіння нафтових доходів РФ.

Український парламентарій вважає, що Москва зараз перебуває під тиском.

«А значить — є шанс дотиснути Путіна. І, можливо, нарешті відкрити шлях до миру», — резюмує свою версію Гончаренко.

Як не дивно, але тезу опозиційних нардепів про «швидкий мир» підхопили також і провладні депутати у Раді.

Наприклад, парламентарій від Слуги народу, колишній представник Зеленського у парламенті Федір Веніславський теж спрогнозував, що війна закінчиться до кінця року.

«Думаю, кілька місяців максимум (до кінця бойових дій — ред.). Скажімо так: до кінця року є реальні шанси все це зупинити», — сказав він ТСН у вересні.

Його колега по фракції Юрій Камельчук заявив, що зупинка бойових дій можлива до Різдва (зараз святкується в Україні 25 грудня), якщо в найближчий місяць відбудеться тристороння зустріч Зеленського, Путіна і Трампа.

Ще один представник СН, депутат Максим Бужанський зазначив, що прогнозує зупинення боїв вже в наступному місяці.

«Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод», — сказав він Телеграфу.

Чи є ознаки кінця?

Станом на 20 жовтня Росія не контролює повністю жодну з чотирьох українських областей (Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську), які восени 2022 року записала у свою Конституцію. Попри це, армія РФ змогла захопити незначні території інших регіонів, які Кремль називає «буферними». Мова про ділянки в Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Миколаївській областях (тут йдеться про частину Кінбурнської коси).

Військові аналітики і оглядачі, які відслідковують перебіг російсько-української війни, розділились в оцінках того, чи дійсно є ознаки того, що наближається зупинення бойових дій.

Вони погоджуються в одному, що на перший план виходить здатність Володимира Путіна до реальної зупинки бойових дій і готовність Дональда Трампа тиснути на нього, щоб досягти ceasefire.

Наприклад, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, підполковник запасу Олексій Мельник вважає, що є певні ознаки наближення до цього моменту.

«Є обґрунтоване відчуття настання переломного моменту. Тобто це не просто відчуття на якомусь персональному рівні, а є певні індикатори того, що наближається переломний момент», — зазначив він у розмові з ВВС News Україна.

Як приклад таких «індикаторів» він навів декілька заяв Трампа в останні місяці, які стосуються сили російської армії і її досягнень на полі бою. Мова про «паперового тигра» РФ, тобто визнання її слабкості попри показну могутність.

Ще один важливий індикатор, на думку Мельника, це вичерпання ресурсів Кремля в плані бронетехніки і добровольців-контрактників.

«Коли я кажу про наближення переломного моменту, це також мається на увазі. Росія практично вичерпала радянські запаси озброєння, яке можна було швидко відновити і направити в зону бойових дій. РФ вичерпала великою мірою запас живої сили, яку можна було долучити до армії без примусової мобілізації», — наголошує аналітик.

При цьому він визнає, що станом на зараз Росія «не демонструє готовності» для припинення бойових дій.

На його думку, це може бути пов’язано з тим, що Володимир Путін, ймовірно, отримує від підлеглих занадто оптимістичні звіти щодо стану економіки і просування на фронті.

Повертаючись до тези про вичерпання запасів бронетехніки в РФ, слід зауважити, що OSINT-аналітики виявили, що на російських базах зберігання залишилося лише близько 100 танків в робочому стані. Інші 2,5 тисячі — потребують ремонту чи непридатні.

Що стосується зниження темпів набору військових, то ця тенденція фіксується в більшості регіонів РФ в останні декілька місяців, зазначають аналітики, зокрема з Інституту вивчення війни.

Військово-політичний експерт, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь переконаний, що заяви депутатів про «кінець війни» не мають під собою підґрунтя.

В першу чергу тому, що Путін не демонструє готовність відійти від своїх вимог, наприклад, щодо передачі під контроль Москви усієї території Донецької області.

Це неприйнятна вимога для української влади, про що вже публічно заявляв Зеленський.

«Насправді немає жодних ознак того, що Путін зараз скаже, що відмовляється від вимоги капітуляції України», — сказав аналітик ВВС News Україна.

Самусь впевнений, що стан економіки та армії в РФ ще дозволяє їй вести активні бойові дії не менше року.

За його даними, набір контрактників до російської армії все ще перебуває на достатньому рівні, а проблеми в економіці РФ не настільки суттєві, щоб змусити Кремль погодитися на зупинку війни.

«Очевидно, що проблеми в економіці є. Але також очевидно, що Путін вважає, що він може ще цю зиму воювати і весь 2026 рік. У нього немає нагальної потреби зупинки. Я не бачу жодних ознак, що Путін вважає, що йому щось особисто загрожує», — зазначив Самусь.

На його думку, зупинка бойових дій можлива лише в двох варіантах. Це або капітуляція України, або рішучі дії Трампа щодо примушення РФ до миру.

«Якщо Трамп скаже Путіну, що дає йому останню реальну можливість. Якщо він скаже: „Або ти зараз припиниш вогонь, або я передаю Україні буквально все, я знімаю з себе будь-які обмеження з точки зору передачі зброї. І тоді начувайся! Я просто не буду брати слухавку від тебе рік. Через рік зв’яжемося“. Лише в такому випадку у Путіна почнеться мандраж».

Український історик та військовий оглядач Михайло Жирохов переконаний, що обидві сторони все ще мають достатньо сил і засобів продовжувати війну без зниження інтенсивності.

За його словами, кількість добровольців, яку РФ набрала з початку року, дозволяє їй воювати «в кредит», тобто не особливо зважати на зменшення цього потоку зараз.

Що стосується дефіциту бронетехніки, то вона, за словами аналітика, зараз не грає значної ролі на полі бою і рідко застосовується. Основна роль відводиться дронам.

З іншого боку, Жирохов допускає, що зимою можна очікувати зниження інтенсивності бойових дій, але це пов’язане саме з сезонністю, а не вичерпанням ресурсів.

Що стосується заяв українських депутатів про «кінець війни», то військовий оглядач називає це «передвиборчим фальстартом».

Українське військово-політичне керівництво публічно не озвучувало інформацію про наближення перемир’я чи завершення війни.

Головком Олександр Сирський у своїй заяві 17 жовтня наголосив, що ЗСУ «успішно руйнують» плани Кремля щодо «оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами». А примусити до миру можуть, зокрема, американські ракети Tomahawk, вважає головнокомандувач.

«Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру», — йдеться в заяві Сирського.

Щоправда, джерело ВВС News Україна серед вищого командного складу ЗСУ наголошує, що ознаки завершення бойових дій дійсно видно.

«Є відчуття, що зараз фінальний раунд, як у боксі. Обидва бійці сильно втомилися, але з останніх сил „місять“ один одного, сподіваючись на вирішальний удар, який дасть перемогу до того, як прозвучить фінальний гонг», — такою метафорою пояснив свої відчуття офіцер, який попросив про анонімність.

За його словами, цей «фінальний раунд» може тривати до кінця року, максимум — до весни 2026-го.