«Россияне не видят причин останавливаться». Залужный рассказал о новом типе войны и предупредил Европу

Можно наверняка сказать о появлении нового типа войны и кардинальных изменений военного искусства, подчеркнул Валерий Залужный (Фото: Валерий Залужный/Facebook)

Война, которую развязала Россия, уже очень скоро может расшириться на другие территории. Идеи и теории, на которых основывалось представление о мировом порядке, потерпели крах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину .

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный предупредил в своей колонке, опубликованной во вторник, 21 октября, в Украинской правде.

Экс-главарь предупредил, что Москва делает ставку на милитаризацию — экономика страны переведена на военные рельсы, общество накачивают пропагандой.

«А еще сегодня россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться», — выразил уверенность Залужный.

Он добавил, что война в Украине стала глобальной и «вот-вот будет готова постучать в дом соседа».

«Соседа, который живет с нами на одном небольшом этаже и который называется Европа», — предупредил Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что в военном деле произошли революционные изменения

«Уже сейчас можно уверенно сказать о появлении нового типа войны и кардинальных изменений военного искусства на весь XXI век», — пишет Залужный.

И одной из ключевых особенностей такой войны является то, что ни одна страна не может самостоятельно выдержать такой уровень интенсивности боевых действий и абсолютно удовлетворить комплекс потребностей вооруженных сил, считает экс-главком ВСУ.

«Итак, нам, чтобы выжить, необходимо найти ответ на ряд вопросов в контексте продолжающейся войны. Но главное — обеспечить необходимые собственные гарантии безопасности в будущем», — указал Залужный в своей колонке.

Он также отметил, что Европе, чье воздушное пространство уже нарушают российские самолеты и БпЛА, необходимо прежде всего избавиться от иллюзий.