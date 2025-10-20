Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват рассказал в интервью Radio NV, что определяет ход войны осенью, как истощаются обе армии и можно ли говорить о патовой ситуации на поле боя.

— Россияне в Донецкой области применяют механизированные колонны. Россияне в Донецкой области применяют невероятное большое количество КАБов. И россияне в Донецкой области, очевидно, собрали свои наиболее боеспособные группировки войск для того, чтобы давить, потому что им нужно показать результат. Та шкала, в которой мы сейчас находимся, такое впечатление, что мы в том состоянии, что очень тоненько и, не дай Бог, может порваться, потому что может быть беда. Как вы с фронта нам очертите эти ощущения?

— Вы все правильно отметили, что вся линия фронта в Донецкой области — это фактически поле сплошного боя. Начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до лиманского направления. Вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий. Еще, возможно, Купянск, за пределами Донецкой области.

Россияне весь остальной фронт более-менее стабилизировали, то есть где-где они проводят какие-то локальные штурмовые действия, но они реально все свои силы бросили на Донецкую область, плюс Купянск. Я так понимаю, что это вопрос политики, очевидно их руководство им ставит политическую задачу — любой ценой выйти на админграницы Донецкой, Луганской областей, которые они провозгласили включенными в свою Конституцию, и, очевидно, их военные эту задачу выполняют.

Что с российской стороны, что с нашей стороны в Донецкой области сконцентрированы лучшие подразделения, поэтому, соответственно, такая высокая интенсивность боев. А если говорить о тенденциях, кроме того, что вы отметили, что увеличивается дальность ударов КАБами, я бы отметил такие два момента, тенденции осени 2025 года.