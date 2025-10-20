Трамп опроверг сообщения о якобы предложении передачи Донбасса России: Они должны остановиться на тех линиях, где сейчас есть

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о якобы предложении передать Донбасс России во время предстоящих мирных переговоров с Кремлем.

Об этом сообщает Rapid Response 47 в сети X.



По словам американского президента, вопрос передачи Донбасса России «никогда не поднимался и не может подниматься» в переговорах с Украиной. Трамп подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является сосредоточение усилий на прекращении боевых действий и соблюдении режима тишины на фронте.

«Мы считаем, что они должны просто остановиться на тех линиях, где сейчас находятся — на линиях боевых действий… вернуться домой, прекратить убивать людей и на этом остановиться», — сказал Трамп.

Президент США также призвал обе стороны вернуться к мирному процессу, чтобы «прекратить гибель людей». В то же время он отметил, что вопрос окончательного статуса территорий Донбасса должен решаться позже, после достижения устойчивого прекращения огня, ведь «Россия уже оккупировала 79% региона».

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.