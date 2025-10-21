«Кремль нагоняет туман и наглеет». Что происходит в переговорах между США и РФ и встретятся ли вообще Трамп с Путиным — интервью NV
Российская и американская делегации на встрече в Анкоридже на Аляске, 15 августа 2025 год (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков рассказал в эфире Radio NV, почему отложена встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и что теперь будет с переговорами в Будапеште президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
— Откладывание встречи Рубио и Лаврова ставит под угрозу или под вопрос другую встречу в Будапеште, где должны были бы быть Трамп и Путин?
— Вы знаете, если считать, что эта встреча должна была бы создать условия или предпосылки, быть такой своеобразной преамбулой для этой встречи, то, очевидно, возникает вопрос: будет ли она проведена. Тем более, что мы же не знаем пока окончательных дат проведения в Будапеште этой встречи и когда она состоится. Трамп говорил, что в течение следующих двух недель, но это достаточно условная была фраза.
— Извините, но дело здесь в том, что не только американская, но и российская сторона говорили подобные вещи об этих нескольких неделях. То есть здесь якобы пазл сложился, а теперь получается так, что не слишком он и сложился.
— Да. Поэтому здесь и возникает такой вопрос относительно вообще возможности этой встречи. Когда приостановлена подготовка к такому саммиту на высшем уровне, то это всегда вызывает проблемы и вопросы.