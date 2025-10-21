Российская и американская делегации на встрече в Анкоридже на Аляске, 15 августа 2025 год (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков рассказал в эфире Radio NV , почему отложена встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и что теперь будет с переговорами в Будапеште президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

— Откладывание встречи Рубио и Лаврова ставит под угрозу или под вопрос другую встречу в Будапеште, где должны были бы быть Трамп и Путин?

Читайте также: Владимир Фесенко Будет ли переговорный прорыв в Будапеште

— Вы знаете, если считать, что эта встреча должна была бы создать условия или предпосылки, быть такой своеобразной преамбулой для этой встречи, то, очевидно, возникает вопрос: будет ли она проведена. Тем более, что мы же не знаем пока окончательных дат проведения в Будапеште этой встречи и когда она состоится. Трамп говорил, что в течение следующих двух недель, но это достаточно условная была фраза.

Реклама

— Извините, но дело здесь в том, что не только американская, но и российская сторона говорили подобные вещи об этих нескольких неделях. То есть здесь якобы пазл сложился, а теперь получается так, что не слишком он и сложился.

— Да. Поэтому здесь и возникает такой вопрос относительно вообще возможности этой встречи. Когда приостановлена подготовка к такому саммиту на высшем уровне, то это всегда вызывает проблемы и вопросы.