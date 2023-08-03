Стал «инвалидом». Чубаров рассказал о катастрофических для россиян последствиях удара по Крымскому мосту 3 августа, 10:47 Последний удар по Крымскому мосту был нанесен 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал о катастрофических для россиян последствиях удара по Крымскому мосту.

«После этих двух подрывов, которые произошли 17 июля, мост очень поврежден, это всем известно. Там происходят ремонтные работы. Оккупанты сначала объявили, что они где-то до ноября это все отремонтируют, но потом были вынуждены дополнить, уточнить и сказать, что до 21 декабря этого года», — рассказал Чубаров в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам главы Меджлиса, движение по Крымскому мосту до сих пор происходит в певерсном режиме: по оставшейся целой полосе транспорт едет поочередно то в одну сторону, то в другую.

«Мост действительно уже стал таким „инвалидом“. Поскольку, кроме того, что очень ограничено движение, очень часто останавливают это движение, потому что уже российские оккупанты максимально перестраховываются. Только где-то есть какой-то повод, объявляют тревогу и останавливают движение», — подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что сейчас оккупанты строят заграждения, «чтобы исключить, как они думают, атаку надводными дронами сооружений этого моста». Однако мостом пытается пользоваться все меньше людей, которые незаконно въезжают на территорию Крыма из России, потому что они осознают, какие угрозы ждут их на мосту.

Глава Меджлиса также рассказал, что оккупанты восстановили паромную переправу, на которой курсируют от шести до восьми паромов, перевозящих пассажирские автобусы и легковой транспорт, чтобы немного разгрузить мост.

«Но большинство грузов они пускают по „альтернативному маршруту“ — так они называют тот коридор, который создали из оккупированного Крыма через оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей на территорию Российской Федерации, в Ростовскую область. Они так пытаются распределить нагрузку на мост».

2 августа российские оккупанты на некоторое время перекрыли движение машин по незаконно построенному Крымскому мосту. Перед этим оккупанты перекрывали движение по мосту вечером 31 июля.

Также Россия значительно увеличила количество сторожевых кораблей в Керченском проливе, чтобы усилить защиту Крымского моста.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.



Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».