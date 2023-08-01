ГУР о попытках россиян защитить Крымский мост: Люди бегают, суетятся, за этим интересно наблюдать 1 августа, 21:05 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

В украинской разведке убеждены, что попытки россиян защитить Крымский мост от морских дронов с помощью боновых заграждений не будут эффективными.

Об этом сообщил представителя ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Представитель разведки сообщил, что заграждение от надводных дронов, которое установили возле Крымского моста — это конструкция из подручных материалов.

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«Она не является высокотехнологичной и в конце концов стратегически — это ни на что не повлияет, но люди бегают, суетятся, за этим интересно наблюдать», — добавил Юсов.

Ранее российские СМИ сообщали, что после «бавовны» в Крыму оккупанты дополнительно оградили Крымский мост «специальными противодиверсионными боновыми заграждениями».

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».