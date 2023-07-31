Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту 31 июля, 21:38 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Вечером в понедельник, 31 июля, российские оккупанты перекрыли движение по незаконно построенному Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Крым.Реалии.

Причину россияне не называют. В Telegram-канале, посвященном Крымскому мосту, граждан страны-агрессора просят «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту для уничтожения логистических линий врага.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Инфографика: NV

Глава СБУ Василий Малюк в конце июля 2023 года подтвердил, что к подрыву Крымского моста в октябре причастна его спецслужба.