«Когда еще раз по Керченскому мосту?» Что взрывается в Крыму и как атакуют корабли РФ в Черном море — интервью с Чубаровым 2 августа, 18:06 NV Премиум Крымский мост, вид из оккупированной Россией Керчи. (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал, какие взрывы произошли за последние несколько дней в Крыму, почему не работает Керченский мост и была ли атака на корабли РФ в Черном море.

— Свежая бавовна в Симферопольском районе. В Гвардейском прогремели взрывы. Что вам известно об этом инциденте? Можете ли его подтвердить?

— Каждый день в Крыму происходят атаки дронами, оккупанты пытаются максимально скрыть последствия.

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[1 августа] были взрывы в Севастополе, вблизи Севастополя. Местный гауляйтер пытался убедить всех, мол, это сбили дрон, его дезориентировали радиоэлектронными средствами и он упал в поле. Но специалисты очень четко вычислили, что там размещается один из арсеналов Черноморского флота России.

[2 августа] утром такие же взрывы были в поселке Гвардейское, так он сейчас называется, а историческое название — Сарабуз. Это близко к Симферополю. Там расположен действующий военный аэродром. Кстати, он до оккупации Крыма российскими войсками принадлежал Черноморскому флоту России, то есть они им пользовались и во время обеспечения суверенитета Украины над полуостровом.

Также сейчас идет информационная перепалка в пабликах. Местные представители оккупационных структур говорят, что там нет никаких последствий этого удара. Но будем выяснять, пока не удалось. И взрывы произошли там, где размещается аэродром.

— Опять движение по Крымскому мосту перекрыто. А что сейчас с ним происходит? Там очереди, там паника? Какие другие пути могут использовать те, кто решил покинуть полуостров? И что с самим мостом? Помним, что его долго и тщательно пытались отремонтировать со времени предыдущей атаки на него.