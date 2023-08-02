Россия перекрыла движение судов по Керченскому проливу 2 августа, 23:05 Российские власти ограничили движение через Керченский пролив (Фото:REUTERS/Виталик Невар)

В среду, 2 августа, страна-террорист Россия ограничила движение подводных и надводных судов по Керченскому проливу, через который оккупанты незаконно построили Крымский мост.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве агрессора объявили, что движение подводных и надводных судов, а также летательных аппаратов по Керченскому проливу ограничено.



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«Исключением» являются суда, идущие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в местные порты.



«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой границей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.



Кроме того, для судов, следующих из Черного моря, россияне создали «район досмотра».

Ранее 2 августа российские оккупанты на некоторое время перекрыли движение машин по незаконно построенному Крымскому мосту. Перед этим оккупанты перекрывали движение по мосту вечером 31 июля.

Также Россия значительно увеличила количество сторожевых кораблей в Керченском проливе, чтобы усилить защиту Крымского моста.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

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Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.



Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».