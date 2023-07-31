На фоне «бавовны». Оккупанты дополнительно оградили Крымский мост специальными заграждениями

31 июля, 10:36
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

После «бавовны» в Крыму российские оккупанты дополнительно оградили Крымский мост «специальными противодиверсионными боновыми заграждениями».

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оккупанты считают, что в перспективе конструкции будут защищать мост от ударов на всей его протяженности.

Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины

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