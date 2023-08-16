NV получил видео тренировок дронов Морской малыш, которыми СБУ атаковала Крымский мост — эксклюзивные кадры
Ударный дрон Морской малыш тренируется атаковать российские цели (Фото:Скриншот видео СБУ)
NV получил видео тренировок ударных дронов Морской малыш, которыми Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост.
Эксклюзивные кадры издание получило от собственных источников в украинской спецслужбе.
На видео видно, как морские дроны маневрируют в открытом море.
Где именно происходят тренировки, не уточняется.
Также в распоряжении NV есть фото, как выглядит этот тип ударных дронов.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.
Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.
16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.
Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.
Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.
Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.