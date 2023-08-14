Тайна за семью дымами. Чем Украина могла ударить по Крымскому мосту 12 августа и что пытались скрыть оккупанты 14 августа, 13:48 Сюжет Клубы белого и черного дыма над Керченским мостом 12 августа (Фото:Sota/Telegram)

Спустя двое суток после серии ударов по Крымскому мосту, нанесенных 12 августа, пока не появилось доказательств значительных новых повреждений этой переправы. Однако экспертов заинтересовала информация о том, что Украина могла использовать для атаки модифицированные советские ракеты зенитных комплексов C-200.

NV напоминает, что это за оружие и что известно о его вероятном применении по Крымскому мосту.

Тайна черно-белых дымов: повредили ли Крымский мост удары 12 августа

12 августа Крымский мост снова оказался в центре внимания соцсетей и мировых СМИ: оккупанты признали по меньшей мере две серии атак по этой сверхважной для россиян транспортной артерии. Как подчеркивает британское издание Telegraph, особенностью этой вероятной атаки Украины является среди прочего, что удары по незаконно построенной Керченской переправе впервые были нанесены средь бела дня, а не ночью или на рассвете.

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Сначала после 13:00 сообщалось о ряде взрывов в районе моста. На фото и видео, появившихся в соцсетях, были видны клубы белого и черного дыма над пролетами Крымского моста, движение по переправе закрыли. Российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива российская ПВО якобы сбила две ракеты, а мост не поврежден. Его советник Олег Крючков, пытался убедить, что дым будто бы был «специальной дымовой завесой». Однако многие специалисты предположили, что оккупанты, вероятно, недоговаривают об истинном масштабе последствий.

В частности эксперты Defence Express указали на то, что если белый дым действительно могла обусловить работа термодымовой аппаратуры, то причина черного дыма могла быть иной. Такое же мнение в интервью Радио NV еще вечером 12 августа высказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «Относительно того, какие последствия этого обстрела. Мы видим, что противник специально задымил Крымский мост. Мы видим смесь белого дыма и черного. Белый дым — это похоже на маскировку, а черный — на результаты поражения», — отметил тогда Костенко. Он предположил, что если урон мосту таки был нанесен, то россияне либо пытались замаскировать его, либо сделать «так, чтобы как-то уменьшить влияние на него». Отдельно Костенко отметил, что полную информацию о последствиях удара еще предстоит выяснить.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV предположил, что использование дымов могло быть так называемым «ноу-хау», которое использует сейчас Россия с целью защиты конструкции. «Они думают, что [надводный] дрон теряет ориентацию, потому что камеры, которые стоят и управляются операторами, не заметят через дымовую завесу, где именно могут быть опоры. Возможно, у них такой расчет, почему они выпускают дым. Ракете безразлично. Если [это] ракета, то есть координаты: будет ли там дымовая завеса или не будет, будет ли туман или нет, она наводится и идет», — пояснил Мусиенко.

Около 14:00 субботы, 12 августа, оккупанты установили новую «дымовую завесу» в районе моста, заявив об угрозе новых атак. Вскоре сообщалось о возобновлении движения по Крымскому мосту, однако еще до 15:00 он снова был закрыт. После 15:00 появились сообщения о новой серии взрывов на Крымском мосту. Аксенов заявил, что над Керченским проливом якобы была сбита еще одна ракета.

В то же время данные Аксенова о трех «перехваченных» ракетах не совпали с официальными данными российского Минобороны. В двух сообщениях ведомство сообщило, что россияне сбили две, а не три ракеты. Минобороны РФ утверждает, что 12 августа удары по Крымскому мосту были нанесены зенитными управляемыми ракетами С-200, «переделанными в ударный вариант». Оккупанты заявили, что якобы перехватили эти ракеты в воздухе, а «разрушений и пострадавших нет».

Хотя в российских пабликах сообщалось о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после атак 12 августа, в последующие два дня его перекрывали еще несколько раз — в частности днем 13 августа и утром 14 августа.

Новые спутниковые снимки Керченской переправы от Skywatch и Planet Labs, датированные 13 августа, показывают динамику ремонтных работ на участке моста, поврежденном во время предыдущих ударов 17 июля. Новых повреждений дорожного полотна моста на них не видно, а возможные повреждения его опор увидеть невозможно. В то же время Брэди Африк, аналитик Американского института предпринимательства, который сравнил снимки, обратил внимание на возможное повреждение не только автомобильного, но и железнодорожного участка моста. Указание на это есть и в июльских фотографиях, хотя оккупанты не подтверждали такие повреждения официально.

Поэтому по состоянию на утро 14 августа достоверной информации о новых существенных повреждениях Крымского моста в результате атак 12 августа пока нет.

Действительно ли Украина пыталась поразить мост модифицированными ракетами С-200 и что это за оружие

Независимо от последствий новых ударов по Керченской переправе 12 августа внимание военного экспертного сообщества привлекло заявление россиян о том, что Украина якобы пыталась атаковать мост модифицированными ракетами из комплексов С-200. Эти зенитные ракетные комплексы дальнего радиуса действия были изначально разработаны еще в 1960-х годах в СССР.

«Это уже не впервые, когда оккупанты жалуются на атаки переделанными ракетами С-200 — например, еще в начале июля этого года оккупанты заявляли, что сбили такую ракету в районе Керчи, а уже в конце того же месяца говорили об ударах по Таганрогу и Керчи», — напоминают аналитики Defence Express.

Роман Костенко в интервью NV обратил внимание на то, что применение такого оружия в очередной раз показало бы то, насколько системно Украина использует весь арсенал своих средств поражения, даже если он ограничен. «По факту иногда поражаем теми средствами, которых не должно было бы быть в природе, самодельными иногда. Мы говорим о дронах, о каких-то переделанных ракетах, о которых россияне заявляют, будто по ним летят ракеты С-200, — заметил Костенко, — Я напомню, что эти ракеты, видимо, еще в 2000-х годах были сняты с вооружения в Украине какими-то недостаточно патриотичными людьми. Но это большой дальности ракеты для систем ПВО, которые могут поражать. Они говорят, что вроде бы мы по ним их запускаем. Хорошо, если у нас есть такая возможность и это делать. И дроны. Те вещи, которых не должно было бы быть, но оно летит, мы с этим работаем».

Еще в июле 2023 года подробный обзор гипотетических возможностей модифицированных ракет С-200 привела на своей странице в Твиттер Бринн Таннехилл, американский военный аналитик и эксперт в области военно-морской авиации. Тогда поводом для такого анализа стало вероятное применение подобных ракет, переделанных из класса «земля-воздух» в класс «земля-земля», в Брянской области РФ.

«Это интересно, поскольку теоретически это может обеспечить Украине возможности [применения ракет] „земля-земля“ с большей дальностью, чем ATACMS. Чисто теоретически», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что комплексы С-200 была впервые представлены в 1967 году как система «земля-воздух» чрезвычайно большой дальности (на то время). Предполагалось, что эти системы смогут противодействовать американским самолетам-разведчикам Lockheed SR-71 Blackbird времен холодной войны.

Бринн Таннехилл напомнила, что С-200 — это огромные ракеты весом более 7 тонн, длиной более 10 м, с весом боевой части около 220 кг, радиусом действия около 300 км (против воздушных целей) и высокой скоростью. Потенциальный радиус действия С-200 против наземных целей, вероятно, мог бы быть даже большим, чем против воздушных, предполагает Таннехилл.

С-200 широко экспортировались, такие комплексы во времена СССР имела Болгария, Украина, Восточная Германия, Венгрия, Чехословакия, Польша. Со временем система устарела, большинство стран прекратили ее использовать в 90-х или 2000-х годах.

Так, Украина официально изъяла из обращения последние батареи С-200 в 2013 году. Однако остается неизвестным, сколько таких систем хранилось на украинских складах и в каком состоянии они находились, замечает аналитик. То же самое касается и других стран бывшего Варшавского договора. В частности были данные о том, что США убеждали Болгарию передать ВСУ свои списанные С-200, напоминает Таннехилл.

Модификация старых советских зенитных комплексов для наземных ударов не является новым решением в большой войне России против Украины, отмечает эксперт. РФ потратила сотни старых ракет С-300 для обстрелов Украины, которые ведет уже более года. С-300 был разработан как ограниченная по мощности версия С-200.

Кроме того, Сирия уже использовала комплексы С-200 в роли ракет класса «земля-земля». Однако, отмечает Таннехилл, в отличие от С-300, этот комплекс никогда не предназначался для такой роли. Он имеет полуактивную головку самонаведения — это что означает, что ему нужен наземный радар для наведения на цель для ее поражения.

Старые ракеты С-200, произведенные в 70−80-х годах не имеют также «бортового компьютера», который можно было бы перепрограммировать, ведь тогда СССР очень заметно отставал от Запада в цифровых технологиях, подчеркивает эксперт. С другой стороны, комплексы С-200 имеют блок инерционных измерений, который помогает ракете оценивать ее скорость и направление на основе ускорения. Теоретически эту технологию можно было использовать для применения этих ракет в роли класса «земля-земля». Однако на практике это означало бы, что применение этих ракет по наземным или стационарным целям могло бы быть недостаточно точным из-за слишком большого значения кругового вероятного отклонения.

«Таким образом, на практике точно поразить объекты с помощью С-200 было бы сложно, и требовал бы высокой степени „МакГайверинга“. Не то чтобы Украина была на это не способна, просто это очень трудно», — объясняет Бринн Таннехилл.

По ее словам, еще одной проблемой использования таких «модифицированных» ракет для Украины было бы то, что пусковые площадки С-200 не являются мобильными, как пусковые установки HIMARS, а представляют собой огромные стационарные конструкции. Это означает, что воспользоваться преимуществами той дальности, которую могут дать эти системы, гораздо труднее, объясняет Таннехилл.

Это не невозможно, но очень сложно, повторяет она. Итак, резюмирует эксперт, в идеальном варианте Украина могла бы найти способ «модернизировать» старые С-200 таким образом, чтобы использовать для более точного их наведения системы Glonass / Beidou / GPS / Gallileo. При условии, что ВСУ имеют «кучу таких систем на складах, которые все еще пригодны к эксплуатации», добавляет она.

Таким образом, если для новых ударов по территории РФ в июле и по Крымскому мосту в августе действительно были применены модифицированные ракеты С-200, это означало бы новый технический скачок в возможностях ВСУ.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко после ударов по Крымскому мосту 12 августа заявил, что ему неизвестно об использовании Украиной ракет С-200. С другой стороны он согласился, что нанести повреждения мосту — кроме самого эффективного варианта взрыва изнутри — можно ракетами или надводными дронами

«Это то, что пробуют. То есть, мы же понимаем, что может быть несколько попыток, но восемь может быть неудачных, а две будут удачными, будет два попадания — или дронами, или ракетами, — подчеркнул Мусиенко, — Любая ракета, которая стандартно имеет вес взрывчатки 450−500 килограммов, способна нанести разрушения при условии правильного попадания. Мы увидели, что дроны тоже способны серьезные разрушения вызывать, их попадания в опоры. Поэтому чем-то из этих средств».

Какое значение имеют новые удары по Крымскому мосту

Роман Костенко констатировал в интервью NV, что системное нанесение ударов по Крымскому мосту учащается. «И это достаточно сильно беспокоит Российскую Федерацию. Они видят, как мы наносим [удары] по переходам из Крыма на территорию временно оккупированного левобережья Херсонской области. Также мосты были и железнодорожные поражены, и сухопутные переходы», — подчеркнул нардеп.

По его словам, теперь россияне видят, что им нужно «что-то менять и перенаправлять логистику». «И они таким образом пытаются часть [грузов направлять] по железнодорожному пути, по оккупированной территории, но, понимая, что она достаточно близко проходит от линии соприкосновения, пытаются все же налаживать сухопутный коридор — дороги на Мелитополь, Мариуполь. Но это намного сложнее, это намного дороже, это намного дольше, это намного труднее», — подчеркнул секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Поэтому подобные системные удары ВСУ и спецслужбы «достаточно сильно удорожают логистику противника», подчеркивает он.

Кроме того, как напомнил Костенко, каждый удар по Крымскому мосту — это еще и «пощечина по морде Владимира Путина, которая показывает ему то, что он шел захватить нас за три дня, а сейчас его „детище“, которое он там построил, которым он гордился, мы постепенно уничтожаем».

Важнейшее значение каждой подобной атаки подчеркнул в своем видеообращении и президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа», — заявил Зеленский.