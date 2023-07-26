Глава СБУ впервые официально признал, что его спецслужба подорвала Крымский мост 26 июля, 16:37 Глава СБУ Василий Малюк (Фото:пресс-служба СБУ)

Глава СБУ Василий Малюк признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Малюк заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю.

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«Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций», — отметил глава СБУ.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.

Также глава СБУ презентовал марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.

«Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок», — добавил Малюк.

Незаконно построенный Крымский мост, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, взрывали дважды.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Также в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.