«Убийца мостов». Морские дроны Sea Baby — новый ход Украины в битве за Черное море: первые факты и выводы об изобретении СБУ 17 августа, 12:13 Сюжет Украинский надводный дрон Sea Baby на тренировках (Фото:СБУ)

Новой «звездой» украинских операций против российских военных целей стал Морской малыш — надводный дрон Sea Baby, который разработала и уже несколько раз успешно применила Служба безопасности Украины.

16 августа телеканал CNN впервые обнародовал кадры, на которых Морской малыш поражает Крымский мост 17 июля, а NV опубликовал эксклюзивные кадры тренировок дронов Sea Baby. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил в комментарии CNN, что эти дроны являются уникальной разработкой СБУ и были успешно применены как минимум в трех недавних операциях.

Видео дня

Хотя технические характеристики аппаратов засекречены, из комментариев Малюка и первых оценок профильных экспертов NV собрал главные факты, которые уже известны об ударных надводных дронах Sea Baby (Морской малыш).

Что известно о дронах Sea Baby ( Морской малыш)

В каких операциях использовали дроны Морской малыш

Глава СБУ назвал по меньшей мере три примера операций с использованием подобных дронов:

17 июля — атака на Крымский мост, которая привела к повреждению автомобильного полотна переправы. Как свидетельствуют обнародованные CNN кадры, почти одновременно было использовано два дрона: второй атаковал железнодорожную часть моста, хотя и с меньшими повреждениями.

которая привела к повреждению автомобильного полотна переправы. Как свидетельствуют обнародованные CNN кадры, почти одновременно было использовано два дрона: второй атаковал железнодорожную часть моста, хотя и с меньшими повреждениями. 4 августа — удар по российскому десантному кораблю Оленегорский горняк в акватории Новороссийска. В сети появилось несколько видео буксировки поврежденного судна со значительным креном на левый борт. На обнародованных впоследствии спутниковых снимках Planet Labs поврежденный корабль был виден пришвартованным у пирса военно-морской базы Новороссийска.

в акватории Новороссийска. В сети появилось несколько видео буксировки поврежденного судна со значительным креном на левый борт. На обнародованных впоследствии спутниковых снимках Planet Labs поврежденный корабль был виден пришвартованным у пирса военно-морской базы Новороссийска. 5 августа — поражение российского танкера SIG, который находился в территориальных водах Украины к югу от Керченского пролива и перевозил топливо для российских военных. Дрон был направлен точно в машинное отделение, разлива топлива не произошло, но судно потеряло ход из-за повреждения и затопления силовой установки.

Василий Малюк пообещал, что в дальнейшем россиянам стоит ожидать новых ударов Морских малышей . «Мы работаем над рядом новых интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю, будет впечатляюще, особенно для наших врагов», — сказал глава СБУ.

Сколько взрывчатки могут нести

В СБУ сообщили, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были оборудованы боевой частью весом 850 кг. А для поражения десантного корабля Оленегорский горняк и танкера SIG были использованы дроны, каждый из которых содержал по 450 кг боевой части.

Кто и когда разработал Sea Baby

По словам Василия Малюка, эти дроны являются результатом месяцев разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Морской малыш — это изобретение СБУ, к созданию которого не была привлечена ни одна частная компания. Над разработкой дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и IT-специалисты.

Западные партнеры Украины не участвуют в этой разработке: не предоставляют ни оборудования, ни других средств, не вовлечены в планирование и реализацию операций с использованием дронов Sea Baby.

СБУ применяет дроны вместе с Военно-морскими силами ВСУ.



Где и как изготавливают

Аппараты изготавливают в Украине на подземном производстве, пояснил Малюк.

Как устроены и как работают эти дроны

СБУ не раскрывает технические характеристики и особенности конструкции надводных дронов Sea Baby.

Фото: СБУ

Однако на обнародованных службой фотографиях можно увидеть, что их корпус может быть большего или меньшего размера. Также СБУ показала несколько видео с аппаратами, из которых можно сделать некоторые выводы относительно их устройства.

Автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик Х. И. Саттон, эксперт по вопросам военно-морских сил, подводных и надводных лодок, в своем обзоре о Sea Baby констатирует, что эти дроны — до сих пор невиданная вариация беспилотных надводных аппаратов (USV, uncrewed surface vessel), которые использует Украина. Эксперт отмечает «новый дизайн корпуса с поднятой вверх носовой частью, подобной ялу [небольшие лодки, обычно узкие и остроконечные в носовой части]».

На собственной схеме Х. И. Саттон обозначает три части Морского малыша, которые ему удалось идентифицировать:

А — внешние контейнеры, вероятно для дополнительного объема топлива;

В — антенный колпак, вероятно для обеспечения связи;

С — электрооптический прибор.

Инфографика: HI Sutton/ Covert Shores / hisutton.com

Эксперт отмечает, что остается неясным, была ли на кадрах СБУ показана новейшая версия Морского малыша или же вариант, разработанный специально для атаки Крымского моста.

«Доступные изображения свидетельствуют о том, что было создано по крайней мере пять таких проектов. И по меньшей мере два из них были использованы для атаки по Керченскому мосту», — отмечает аналитик. Саттон также называет Sea Baby «убийцей мостов» и подчеркивает, что удар по Крымскому мосту 17 июля был «одной из наиболее успешных и достойных внимания атак морских беспилотников».

Специалисты украинского портала Милитарный констатируют, что судя по обнародованным кадрам, «катер управляется с помощью спутниковой связи». «На нем есть оптико-электронная станция, которая позволяет транслировать изображение по дневному и ночному каналам», — рассказывают журналисты Милитарного в своем обзоре дронов Морской малыш.

Какой именно двигатель используется на дроне, точно определить по видеокадрам трудно — это может быть либо винт, либо водометный двигатель, говорится в репортаже. Водомет может работать двигателем в судах, когда движущую силу создает струя воды, выталкиваемая из него.

Кроме того, на кадрах, которые обнародовали журналисты CNN, видно станцию управления. Оператор видит геолокацию дрона и визуальное подтверждение цели в реальном времени — включая «тепловизионное изображение», говорится в репортаже CNN.

Эволюция морских дронов Украины — инфографика

В отдельном обзоре аналитик военно-морских аппаратов Х. И. Саттон предлагает свой взгляд на то, как в ходе большой войны против России Украина развивает и совершенствует собственный флот морских дронов. В своей инфографике он напоминает о тех аппаратах, которые Украина использовала еще до применения Sea Baby.

Инфографика: H. I. Sutton/ Covert Shores / hisutton.com

«От начальных прототипов летом 2022 года до атак на Севастополь в октябре и ноябре 2022 года морские беспилотники рассматривались как исключительно украинская „игра“», — пишет эксперт. Затем, напоминает он, в феврале 2023 года Россия использовала беспилотный морской аппарат со взрывчаткой для удара по мосту через Днестровский Лиман в Затоке Одесской области.

Однако Украина тем временем работала над надводными дронами «второго поколения», констатирует аналитик, имея в виду аппараты Magura V5.

Инфографика: NV

«Эти усовершенствованные лодки немного меньше оригиналов [начальных версий дронов], однако в целом сохраняют такую же компоновку. Прототипы были раскрыты 22 марта 2023 года, когда несколько из них атаковали Севастополь. Видеодоказательства свидетельствуют о том, что по крайней мере один проник глубоко внутрь защищенной гавани», — напоминает эксперт.

Впоследствии появилась усовершенствованная версия таких лодок с электрооптическим устройством и антенной Star Link — впервые о ней стало известно 24 мая 2023 года, когда был атакован российский разведывательный корабль Иван Хурс. Х. И. Саттон называет эту атаку важной и знаковой, поскольку она произошла значительно южнее Крыма и продемонстрировала «впечатляющую дальность действия» украинских беспилотных морских аппаратов.

Их самая новая версия Magura V5 имеет следующие характеристики:

Длина: 5,5 м



Ширина: 1,5 м



Высота над ватерлинией: 0,5 м



Скорость: крейсерская 22 морских узла, максимальная — 42 узла



Дальность: 450 морских миль ( примерно 833 км)



примерно 833 км) Грузоподъемность: 320 кг



Связь: беспроводные сети с ретранслятором ( mesh-радио) или спутниковая связь.

«Влияние беспилотных надводных аппаратов Украины очевидно», — резюмирует эксперт, который посвятил такому влиянию отдельное видео. В нем он указывает, что самым большим преимуществом морских дронов Украины является то, что они недорогие, маленькие, относительно незаметные, при этом способны застать россиян и их корабли врасплох и «имеют гораздо больший радиус действия, чем можно было бы ожидать».

Поэтому даже если не все операции Украины с использованием таких дронов являются успешными, постоянная угроза, которую они теперь несут для военных судов РФ уже является фактором, сдерживающим развертывание сил российского флота в южной части Черного моря, считает Х. И. Саттон. Для Украины такой подход стал удачной попыткой хотя бы частично восстановить баланс сил в Черном море на фоне фактического отсутствия полноценного флота, резюмирует он.