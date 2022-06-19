Полный перечень. Женщины каких профессий обязаны стать на военный учет 19 июня, 06:36 Цей матеріал також доступний українською В Украине обновили список профессий и специальностей, представительницы которых должны стать на военный учет (Фото:REUTERS)

В приказе о внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 N313 приведен список профессий и специальностей, после получения которых женщины обязаны стать на военный учет. Перечень специальностей сократили с 35 до 14, а профессий с 76 до 7. Напомним, недавно адвокат Наталья Фещик объяснила НВ, что нужно знать о новых правилах и процедурах взятия женщин на военный учет, а также о нюансах, которые следует учесть.

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Военный учет женщин: полный список специальностей и профессий

Полный перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных приведен в приказе Минобороны от 07.06.2022 № 35.

Названия специальностей:

Химия, химические технологии и инженерия, биология; Телекоммуникации и радиотехника; Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии; Метрология и информационно-измерительная техника; Науки о Земле, географии, физике и астрономии; Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства; Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза; Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения; Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена; Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование; Издательство и полиграфия; Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Названия профессий:

Профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины (кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер); Профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистенты профессионалов-акушеров; Операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении; Профессионалы в области ветеринарной медицины, ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии; Менеджеры (у правители) на почте и связи, служащие, занятые на почте и подобными работами; Повара; Переводчики и устные переводчики.

Также правозащитница рассказала, что для женщин, принадлежащих к категориям, которые должны стать на военный учет, предусмотрена ответственность в случае, если они будут уклоняться от этого.

Ранее НВ, на основе комментариев экспертов и военнослужащих, рассказал, в каких случаях могут мобилизовать женщин во время войны в Украине. Также во время действия военного положения женщин, подростков и других гражданских трудоспособных лиц могут привлекать к выполнению необходимых задач.

Недавно роспропаганда начала распространять фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины. В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.

Напомним, ранее украинский военнослужащий поделился списком личных вещей, снаряжения, техники, которые необходимо собрать человеку, получившему повестку о мобилизации.

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