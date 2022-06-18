Предусмотрена ответственность. Какое наказание могут получить женщины, которые не станут на военный учет 18 июня, 06:34 Цей матеріал також доступний українською Какое наказание предусмотрено за уклонение женщинами от установления военного учета (Фото:Эней. Милитари via Facebook)

Во время войны в Украине обнародовали новую редакцию приказа о военном учете для женщин.

В нем утвердили сокращенный список специальностей и профессий, представительницы которых обязаны стать на военный учет. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2022 года. Взятие женщин на военный учет должно быть обеспечено с 1 октября 2022 года.

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Если женщина, принадлежащая одной из категорий, которые должны стать на военный учет, не сделает этого самостоятельно, она может понести наказание за это, рассказала адвокат адвоката Наталья Фещик.

«За это предполагается административная ответственность – так же, как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах», — поделилась экспертка.

Напомним, ранее НВ писал, что известно о мобилизации женщин в Украине. Кстати, во время военного положения в Украине женщин, подростков и других гражданских трудоспособных лиц могут привлекать к выполнению определенных задач.

Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена в Украине за уклонение от призыва, в том числе, за игнорирование повестки. По словам Министерства обороны, во время войны в Украине не увеличилось количество уклоняющихся от призыва.

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