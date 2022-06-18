Предусмотрена ответственность. Какое наказание могут получить женщины, которые не станут на военный учет

18 июня, 06:34
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Какое наказание предусмотрено за уклонение женщинами от установления военного учета (Фото:Эней. Милитари via Facebook)

Какое наказание предусмотрено за уклонение женщинами от установления военного учета (Фото:Эней. Милитари via Facebook)

Во время войны в Украине обнародовали новую редакцию приказа о военном учете для женщин.

В нем утвердили сокращенный список специальностей и профессий, представительницы которых обязаны стать на военный учет. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2022 года. Взятие женщин на военный учет должно быть обеспечено с 1 октября 2022 года.

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Если женщина, принадлежащая одной из категорий, которые должны стать на военный учет, не сделает этого самостоятельно, она может понести наказание за это, рассказала адвокат адвоката Наталья Фещик.

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«За это предполагается административная ответственность – так же, как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах», — поделилась экспертка.

Напомним, ранее НВ писал, что известно о мобилизации женщин в Украине. Кстати, во время военного положения в Украине женщин, подростков и других гражданских трудоспособных лиц могут привлекать к выполнению определенных задач.

Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена в Украине за уклонение от призыва, в том числе, за игнорирование повестки. По словам Министерства обороны, во время войны в Украине не увеличилось количество уклоняющихся от призыва.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Воинский учет

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