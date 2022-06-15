Уточненный список. Кому из мужчин 18−60 лет разрешено выезжать за границу во время общей мобилизации

15 июня, 16:20
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Кому из мужчин призывного возраста можно пересекать границу во время войны (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Кому из мужчин призывного возраста можно пересекать границу во время войны (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы государства.

Напомним, на период действия военного положения мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Ранее НВ рассказывал, кому из мужчин призывного возраста можно уезжать из Украины во время военного положения и общей мобилизации. Среди них – опекуны, многодетные родители, люди с инвалидностью, представители определенных профессий (имеют право на временный выезд из Украины), мужчины, имеющие вид на постоянное проживание в других странах и несколько других категорий лиц.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации при СНБО объяснил, что также право на выезд за границу во время войны имеют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в случае, если они занимаются сбором и перевозкой гуманитарной помощи для украинских военных.

Также за пределы страны временно имеют право выезжать артисты при условии, что собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ. Выезжать могут мужчины, которые учатся в других странах на дневной стационарной форме обучения.

Для того чтобы уточнить информацию о пересечении границы можно обратиться за консультацией в Государственную пограндонскую службу Украины за контактами:

  • 1598 для звонков с территории Украины (линия бесплатная);
  • +38(044)527-63-63 для звонков из-за границы (согласно тарифам соответствующего оператора связи).

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отменить запрет выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет, отметив, что защита Украины – дело всего народа. В то же время глава государства поручил правительству «комплексно проработать» предложения по петиции.

Также ранее Владимир Зеленский высказался о выезде мужчин-политиков и нардепов за границу. Он сообщил, что не выступает против таких поездок, если их цель решить вопросы, касающиеся получения Украиной дополнительного финансирования, вооружения или ссылки на санкции для государства-агрессора.

Ранее НВ рассказывал, что известно об отсрочках от призыва к военной службе во время войны в Украине и нужно ли людям, имеющим право, появляться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (учреждения, заменившие военкоматы).

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Война в Украине Мобилизация в украине Выезд за границу Война России против Украины

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