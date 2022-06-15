Объясняет эксперт. Правила и процедура взятия женщин на военный учет в Украине — что изменилось 15 июня, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Обновленный список содержит 14 специальностей, представительницы которых должны становиться на военный учет (Фото:Коллаж НВ)

Недавно Министерство обороны обнародовало новую редакцию приказа о военном учете женщин. Что именно изменится, когда эти изменения вступят в силу и какими будут правила для военнообязанных женщин, объясняет адвокат Наталья Фещик.

Что произошло?

21 марта 2022 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый приказ с обновленным перечнем специальностей, получив которые женщины должны обязательно встать на военный учет. Этот перечень значительно сокращен: вместо 35 специальностей отныне в списке — всего 14. Приказ вступил в силу 1 апреля 2022 года. Взятие женщин на военный учет должно быть обеспечено с 1 октября 2022 года.

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Женщины каких профессий и специальностей должны обязательно браться на военный учет?

На сегодняшний день обновленный перечень содержит 14 специальностей, среди которых: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение, и другое. Полный список можно почитать вот здесь.

Что нужно сделать, чтобы стать на учет?

Процедура взятия на военный учет для женщин ничем не отличается от процедуры для мужчин.

Женщины по собственной инициативе могут пойти в военкомат со своими документами — заявлением о взятии на военный учет, паспортом, идентификационным кодом, военно-учетным документом, трудовой книжкой, свидетельством о рождении детей, если они есть, а также, при наличии, с документами, являющимися основаниями для освобождения или отсрочки от военной службы. Лучше взять эти документы сразу, чтобы в случае общей мобилизации эти документы уже были в материалах личного дела. Перед представлением документов по возможности лучше проконсультироваться с юристом.

Встать на военный учет невозможно без предварительного прохождения медицинского осмотра. На сегодняшний момент все еще имеют место некоторые технические вопросы, например наличие врачей-гинекологов для проведения соответствующего осмотра, и другие нюансы. Нормативный акт, вводящий перечень специальностей, и другая нормативно-правовая база сейчас нуждаются в законодательной доработке, в том числе, с учетом новых изменений, определяющих обязанность женщин состоять на военном учете. Поэтому тем женщинам, которые спешат поскорее встать на военный учет, следует подождать, пока эти вопросы решатся.

Фото: Коллаж НВ

Что будет, если женщина, принадлежащая к одной из этих категорий, не встанет на военный учет самостоятельно?

За это предусмотрена административная ответственность так же, как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие будут потребности в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах.

Будут ли призывать женщин, состоящих на военном учете?

На основании Указа президента Украины О мобилизации всех лиц, состоящих на военном учете, должны призывать — независимо от пола. Так было всегда. По состоянию на сегодняшний день в рамках военного положения действует другой Указ, которым не определено, должны призываться женщины или мужчины — призываются просто военнообязанные лица. Другой вопрос, что перечень женщин, которые должны состоять на военном учете, на сегодняшний день значительно меньше, по сравнению с мужчинами.

Согласно ЗУ О воинской обязанности и военной службе, женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению государства в военное время. В мирное время — только в добровольном порядке по контракту.

Может ли женщина, состоящая на военном учете, выезжать за границу во время военного положения?

Опять же, закон, который это регулирует, не предусматривает разграничение военнообязанных лиц по полу. Там используется единый термин — военнообязанные. Поэтому женщины, состоящие на военном учете, во время военного положения могут выезжать в тех же случаях, что и мужчины. Например, выезжать могут лица, имеющие на содержании другого члена семьи — например, отца, мать своих, или отца или мать своего мужа или жены с I, II группами инвалидности.

Есть ли исключения, кого не будут призывать даже в военное время?

Конечно, исключения есть, но это общие правила как для женщин, так и для мужчин. Они предусмотрены ст. 23 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке. Правила абсолютно идентичны, кроме такого момента, как, например, беременность. Также могут не призывать женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Странно, что эти нормы — свежие, ведь еще месяц назад даже беременные женщины были обязаны нести военную службу.

Ранее закон предусматривал, что если в семье двое военнослужащих — и мужчина, и женщина, должны были нести военную службу они оба. Сегодняшние же изменения позволяют одному из супругов быть освобожденным от военной службы.

Каковы основания для отсрочки или освобождения военнообязанного от военной службы?

Стоит отметить, что основания для освобождения и отсрочки не тождественны. Например, основанием для отсрочки будет наличие трех несовершеннолетних детей — но не основанием для увольнения. Для того чтобы были применены эти основания, документы об этом следует предоставлять заранее, чтобы к моменту мобилизации они уже были в личном деле человека.

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