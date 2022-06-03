Во время войны в Украине. В каких случаях женщин могут мобилизовать в ряды ВСУ 3 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Будут ли призывать женщин в ряды ВСУ во время войны в Украине (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украине приказом Минобороны было установлено, что украинки обязаны встать на военный учет. Рассказываем, будут ли мобилизовать женщин в ряды ВСУ.

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17 декабря 2021 вступил в силу документ, который отметил, что женщины должны стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

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21 января 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Минобороны разработало новую редакцию этого приказа, которую должны согласовать Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки. Изменения заключаются в том, что сокращен список специальностей, представительницы которых должны стать на военный учет.

Согласно этим нововведениям, в Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют ограничений по состоянию здоровья и не входят в категории лиц, которые не могут быть мобилизованными.

Общая мобилизация – будут ли призывать женщин

Позже начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач прокомментировал, что женщин-специалистов могут призвать только в случае необходимости, например, в особый период во время мобилизации.

Также ранее НВ сообщал, что женщин в Украине смогут призвать в армию только в случае, если будет введено военное положение. До объявления такого состояния служить в армии можно только добровольно и на контрактной основе. В период действия военного положения военнообязанным запрещено покидать страну.

Отметим, что во время действия военного положения женщинам разрешено пересекать государственную границу Украины.

Вместе с тем, женщины могут вступать в ряды Вооруженных сил Украины исключительно по согласию.

Женщины, которые находятся на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она сообщила после начала полномасштабной войны в Украине:

«Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.

Следует заметить, что ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не была призвана".

«Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на службу по наиболее дефицитным для ВСУ специальностям. Это, в частности, медики, водолазы, специалисты по связи, вычислительной технике, радиоэлектронике, картографии. Сейчас такой необходимости нет. Никакую женщину без согласия на военную службу не отправляли», — отметил Илья Божко, пресс-офицер Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки.

«Призыв женщин на военную службу при мобилизации возможен только с их согласия. Законом Украины не предусмотрен обязательный призыв женщин по мобилизации и необходимости в этом в настоящее время нет», — сообщил начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в комментарии изданию Lviv Media.

Общая мобилизация в Украине продлится до 23 августа.

Ранее НВ собрал всю информацию, которую необходимо знать о призыве во время войны с Россией.

Женщины в ВСУ

Напомним, по состоянию на начало 2021 года 57 тысяч женщин служили и работали в ВСУ.

30 июля 2021 полковник медицинской службы Татьяна Остащенко возглавила Командование Медсил ВСУ Украины. Она стала первой женщиной в украинской армии на столь высокой должности. 24 августа 2021 года Остащенко стала первой женщиной в рядах ВСУ, получившей воинское звание бригадного генерала.

Ранее НВ рассказывал истории женщин, защищающих Украину в рядах ВСУ. Среди них — разведчица Алина Гордеева, военная с 13-летним стажем Наталья Борисовская, Екатерина Тешина, которая служит в армии с 18-ти лет, а также Валерия Nava, более 80 дней проведшая на заводе Азовсталь.

Во время пребывания на заблокированном заводе Валерия вышла замуж за своего любимого мужа Андрея, а через три дня потеряла его. Позже она поделилась подробностями этой истории – военная рассказала, что обещала любимому выжить.

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