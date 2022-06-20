Объяснение адвоката. Как женщинам в Украине стать на военный учет

20 июня, 06:19
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Как женщинам стать на военный учет (Фото:Юридическая служба Вооруженных Сил Украины/Legal via Facebook)

Как женщинам стать на военный учет (Фото:Юридическая служба Вооруженных Сил Украины/Legal via Facebook)

В Украине женщины, подпадающие под перечень определенных приказом Министерства обороны профессий и специальностей, обязаны встать на военный учет.

Процедура взятия на военный учет для женщин ничем не отличается от процедуры для мужчин, сообщила адвокат Наталья Фещик.

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Военный учет женщин — какие документы нужно иметь

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Перечень документов:

  • Заявление о взятии на военный учет;
  • Паспорт;
  • Идентификационный код;
  • Военно-учетный документ;
  • Трудовая книга;
  • Свидетельство о рождении детей;
  • Документы, являющиеся основаниями для увольнения или отсрочки от службы (при их наличии).

«Женщины по собственной инициативе могут пойти в военкомат со своими документами… Лучше взять эти документы сразу, чтобы в случае общей мобилизации эти документы уже были в материалах личного дела. Перед представлением документов по возможности лучше проконсультироваться с юристом», — рассказала правозащитница.

Как женщинам стать на военный учет

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Для того чтобы женщинам стать на военный учет, им нужно предварительно пройти медицинское освидетельствование. Также, по словам экспертки, украинкам не стоит спешить. «На сегодняшний момент все еще имеют место некоторые технические вопросы, например наличие врачей-гинекологов для проведения соответствующего осмотра, и другие нюансы. Нормативный акт, вводящий перечень специальностей, и другая нормативно-правовая база сейчас нуждаются в законодательной доработке, в том числе, с учетом новых изменений, определяющих обязанность женщин состоять на военном учете. Поэтому тем женщинам, которые спешат поскорее встать на военный учет, стоит подождать, пока эти вопросы решатся», — объяснила Фещик.

Напомним, в декабре 2021 года военный комиссар Валерий Куценко рассказал, по какому алгоритму военнообязанные женщины должны стать на военный учет.

В случае если женщины будут игнорировать необходимость встать на учет, к ним может быть применено наказание, предусмотренное законом.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Военнообязанные Воинский учет

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