Не то же самое, что отсрочка. Кто имеет право на увольнение с военной службы во время войны
Кто может быть освобожден от военной службы во время войны (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)
Во время действия военного положения в Украине некоторые категории военнослужащих имеют право быть уволены от службы согласно предусмотренным законом причинам.
Все основания для увольнения с военной службы во время военного состояния определены в Законе Украины О воинской обязанности и военной службе, говорится в публикации на странице общественной организации Юридическая сотня.
Кого могут уволить с военной службы во время военного положения
Военнослужащие, проходящие службу по контракту, в частности в Силах территориальной обороны, и мобилизацией, призывом резервистов, во время военного положения могут уволиться по следующим основаниям:
- в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65);
- на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета («ограниченная пригодность», или " непригодность в мирное время, ограниченная пригодность в военное время" не является основанием);
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.
Также по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать службу):
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями (например, поражение нервной системы, врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкология, детский церебральный паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени);
- воспитание ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;
- необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии, третьим лицом, которое по указанным выводам требует такого ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут его осуществлять, лицом с инвалидностью I или II группы;
- необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; - беременность;
- декретный отпуск для военнослужащих-женщин;
- воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в случае, если второй супруг также проходит службу;
- самостоятельное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
По собственному желанию контракт могут расторгнуть контрактники, которые являются иностранцами или лицами без гражданства.
Мобилизированные и призываемые резервисты, в отличие от контрактников, также могут уволиться, если:
- у них есть жена (мужчина) с инвалидностью;
- один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы.
Военнослужащие срочной службы смогут уволиться после объявления Президентом демобилизации (Указ Президента Украины № 230/2022). Некоторые срочники могут освободиться и без объявления демобилизации, например:
- непригодны к военной службе по заключению ВЛК;
- в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение (см. статьи 17, 18 ЗУ О воинской обязанности и военной службе) вследствие изменения семейных обстоятельств;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.
После прекращения или отмены военного положения для контрактников и мобилизованных призванных резервистов будут действовать основания для увольнения, предусмотренные для особого периода, если Президент не примет решение об его отмене.
До перехода добровольческих формирований территориальных общин в оперативное подчинение командиров воинских частей Сил терробороны ВСУ, контракт с их членами можно расторгнуть по следующим основаниям:
- истечение срока контракта;
- нарушение условий контракта или присяги со стороны члена ГФТХ;
- по собственному желанию члена ДФТГ на основании заявления;
- призыв, принятие на военную службу;
- заключение контракта о прохождении службы в государственном органе специального назначения с правоохранительными функциями;
- неудовлетворительное состояние здоровья;
- наличие гражданства другого страны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине внесли изменения в приказы по взятию женщин на военный учет. Адвокат рассказала, что это значит и как реагировать на нововведения.
Также она обратила внимание, что основания для увольнения и для отсрочки не тождественны: «Например, основанием для отсрочки будет наличие трех несовершеннолетних детей — но не основанием для увольнения. Для того, чтобы были применены эти основания, документы об этом следует предоставлять заранее, чтобы к моменту мобилизации они уже были в личном деле человека».
- Во время всеобщей мобилизации. Кто может получить отсрочку от призыва и нужно ли для этого появляться в ТЦК
- Уточненный список. Кому из мужчин 18−60 лет разрешено выезжать за границу во время общей мобилизации
- После получения повестки. Что нужно мобилизованному на фронт — список снаряжения от военнослужащего
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.