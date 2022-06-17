Не то же самое, что отсрочка. Кто имеет право на увольнение с военной службы во время войны 17 июня, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Кто может быть освобожден от военной службы во время войны (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Во время действия военного положения в Украине некоторые категории военнослужащих имеют право быть уволены от службы согласно предусмотренным законом причинам.

Все основания для увольнения с военной службы во время военного состояния определены в Законе Украины О воинской обязанности и военной службе, говорится в публикации на странице общественной организации Юридическая сотня.

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Кого могут уволить с военной службы во время военного положения

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, в частности в Силах территориальной обороны, и мобилизацией, призывом резервистов, во время военного положения могут уволиться по следующим основаниям:

в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе ( 60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65);

60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65); на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета ( «ограниченная пригодность», или " непригодность в мирное время, ограниченная пригодность в военное время" не является основанием);

«ограниченная пригодность», или непригодность в мирное время, ограниченная пригодность в военное время" не является основанием); в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.

Также по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать службу):

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями ( например, поражение нервной системы, врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкология, детский церебральный паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени);

например, поражение нервной системы, врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкология, детский церебральный паралич, психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени); воспитание ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии, третьим лицом, которое по указанным выводам требует такого ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут его осуществлять, лицом с инвалидностью I или II группы;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии, третьим лицом, которое по указанным выводам требует такого ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут его осуществлять, лицом с инвалидностью I или II группы; необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; - беременность;

декретный отпуск для военнослужащих-женщин;

воспитание ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет в случае, если второй супруг также проходит службу;

детей) в возрасте до 18 лет в случае, если второй супруг также проходит службу; самостоятельное воспитание ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет.

По собственному желанию контракт могут расторгнуть контрактники, которые являются иностранцами или лицами без гражданства.

Мобилизированные и призываемые резервисты, в отличие от контрактников, также могут уволиться, если:

у них есть жена ( мужчина) с инвалидностью;

мужчина) с инвалидностью; один из родителей ( своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы.

Военнослужащие срочной службы смогут уволиться после объявления Президентом демобилизации (Указ Президента Украины № 230/2022). Некоторые срочники могут освободиться и без объявления демобилизации, например:

непригодны к военной службе по заключению ВЛК;

в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение ( см. статьи 17, 18 ЗУ О воинской обязанности и военной службе) вследствие изменения семейных обстоятельств;

см. статьи 17, 18 ЗУ О воинской обязанности и военной службе) вследствие изменения семейных обстоятельств; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

После прекращения или отмены военного положения для контрактников и мобилизованных призванных резервистов будут действовать основания для увольнения, предусмотренные для особого периода, если Президент не примет решение об его отмене.

До перехода добровольческих формирований территориальных общин в оперативное подчинение командиров воинских частей Сил терробороны ВСУ, контракт с их членами можно расторгнуть по следующим основаниям:

истечение срока контракта;

нарушение условий контракта или присяги со стороны члена ГФТХ;

по собственному желанию члена ДФТГ на основании заявления;

призыв, принятие на военную службу;

заключение контракта о прохождении службы в государственном органе специального назначения с правоохранительными функциями;

неудовлетворительное состояние здоровья;

наличие гражданства другого страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине внесли изменения в приказы по взятию женщин на военный учет. Адвокат рассказала, что это значит и как реагировать на нововведения.

Также она обратила внимание, что основания для увольнения и для отсрочки не тождественны: «Например, основанием для отсрочки будет наличие трех несовершеннолетних детей — но не основанием для увольнения. Для того, чтобы были применены эти основания, документы об этом следует предоставлять заранее, чтобы к моменту мобилизации они уже были в личном деле человека».

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