В Херсонской области начинает спадать вода: за ночь на 20 сантиметров 9 июня, 08:40 В Херсоне продолжается эвакуация после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Херсоне по состоянию на утро пятницы, 9 июня, есть тенденция на снижение уровня затопления. За ночь вода упала на 20 сантиметров.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, на правом берегу вода держится на отметке 5,38 метра, в Херсоне — 5,35 метра. Предварительно, по состоянию на утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуировали уже 2352 человека и около 550 животных.

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«Херсонцы, если вы проживаете в зоне подтопления, безотлагательно выезжайте оттуда. Переждать не вариант, не подвергайте себя смертельной опасности. После эвакуации вас обеспечат всем необходимым: местом жительства, питанием, гуманитарной помощью, социальными выплатами», — подчеркнул Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.