«Будет большая заруба, которую мы выиграем». Интервью NV с Евгением Карасем — о новом большом наступлении РФ и свободной Чечне, когда Кадырова убьют 31 января, 18:31 Эксклюзив NV Впереди — Евгений Карась, военнослужащий ВСУ (Фото:t.me/KARAS_EVGEN)

Февраль и март для Украины будут тяжелыми, прогнозирует военный ВСУ, основатель организации С14 Евгений Карась.

По его словам, будет большая «заруба», которую мы выиграем, но она будет серьезной.

Что подготовила Россия к новому большому наступлению и как марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров боится украинской «бавовны» в Грозном, Карась рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня

— Вы говорили о том, что ракеты могут долететь до Грозного. Кадыров комментировал ваши слова. Закончилось все тем, что в Чечне будут устанавливать системы противовоздушной обороны. Что же вы такое натворили?

— Они устанавливать их хотели еще в июле, обращались в какой-то их орган, возможно, в Совет безопасности Российской Федерации.

Это очень примечательная история, потому что в тот момент они не думали о ракетных ударах. В тот момент они думали о возможных угрозах начавшихся в России плановых войн — это и Генштаб, и ЧВК, имеются в виду титушки Пригожина. Короче говоря, Кадыров — это прекрасно понимает: вдруг что-то пойдет не так, надо подстраховаться.

В июле они поняли, что с Северодонецком что-то пошло не так. Они тогда понесли [большие] потери и многие призадумались: на случай, если Россиюшка развалится, надо чтобы у них было больше ПВО. Это с одной стороны.

С другой стороны, например, в Донецкой области есть такой поселок Покровское. Из Покровского, если не ошибаюсь, до авиабазы Энгельс, километров где-то 750. А до Чечни, до Грозного — разница в дистанциях где-то километров 100−150. То есть, если что-то долетает в Энгельс, то оно уже может долететь до Грозного.

Просто эта обезьяна… Его ведь тяжело смотреть. Мне было интересно смотреть на Кадырова, я не слушал, что он говорит. Интересна была его мимика. Она реально напоминает животное, оскотиневшее уже окончательно.

Я не удивляюсь, что у них там так много крови и насилия. Он исполняет именно роль такого придворного пса Путина, потому что это действительно оскотиневшее безобразие, которого интересует какая-нибудь животная власть и для него ничего не стоят человеческие жизни. Поэтому когда он пошутил о бункере, я думаю, он действительно пошел искать бункер. Я убежден, что сейчас в Чечню перебросили два Панциря, один Тор, а он пошел где-то искать бункер. Он пошутил, выключил камеру, а потом: «Как нет бункера?».

Это получилось очень удачное украинское ИПСО. Я знал, что эти идиоты тригернутся на это заявление. Мы понимаем, что у них слишком мало средств зенитно-ракетных комплексов малого радиуса действия. Наиболее эффективные из них — Тор, Панцирь. И их немного. Их, если не ошибаюсь, 200 на всю Россию и на всю линию столкновения.

В Москве они поставили пару Панцирей на свои крыши, бордели. Это беда. Если они еще и сейчас потащат их в Чечню, то будет еще большая. Я понял, что нужно их отвлекать от Москвы.

Я вспомнил эту обезьяну, потому что она как нормальный дикарь, ценит свою жизнь больше, чем любую лицемерную Россию.

Я очень благодарен Рамзану Кадырову за то, что он все это озвучил. Приятно иметь дело с болванами, которые действуют вот так, как ты хочешь.

— Он говорит «уничтожали и продолжат уничтожать украинцев». Но, мне казалось, после того, как он опозорился еще в марте прошлого года, мы не видели Кадырова даже на оккупированных территориях. Как он это объясняет своим «кадыровцам», как вы думаете? Можно ли представить эту внутреннюю логику?

— Я думаю, что феномен «кадыровцев» — это [действовать] в тени лубянской преступной группировки. Чтобы поработить чеченский народ, Москва вынуждена была воспользоваться каким-то янычаром, предателем, братоубийцей на максималках — завалить его деньгами и властью. Соответственно, это может быть только дегенеративное существо, как Медведчук. Это не талантливые, достаточно примитивные существа.

Медведчук не столь окончен, как Кадыров. Какие-то, вероятно, способности есть, но в целом вся эта агентура, все эти «выкормыши» ФСБ, КГБ — они всегда очень примитивны, если явление в целом взять.

И Кадыров полностью отвечает тому явлению: братоубийца, оккупант собственного народа, он работает на того, кто убил его отца, ему за это неплохо «листают» деньгами. Они дикари. Они понимают, что у них нет ничего святого, потому и насилуют ФСБешника в Москве. Я думаю, что популяция изнасилованных ФСБешиков за этот год выросла в разы, пока титушек Кадырова не заменили титушки Пригожина, а «кадыровцы» были тупо народные герои. Я думаю, им можно было прямо на улице изнасиловать ФСБешников, ВСошников, ГРУшников и им это сходило с рук.

В них ощущается ненависть к России. В то же время есть понимание, что ты под господином, то есть под Путиным. Эта идея верности Кадырова Путину — это банальное выживание.

Я думаю, он погибнет. Только ослабнет Москва, ослабнет этот ручеек, кормящий оккупационную администрацию Ичкерии, не будет на чем удержаться. Личных качеств волевых нет. Кадыровцы плохо воюют, очень плохо себя в этой войне проявили. Я видел, как воюют наши чеченцы и движение сопротивления Ичкерии. Они реально проявляют героические истории. А с их стороны этого нет, нет энергетики. Поэтому, я думаю, как только из Москвы ручеек «ваты» ослабнет, то Кадырова убьют и Чечня будет свободной.

— Именно хотел вас спросить о героях, воюющих на нашей стороне. Можем говорить о батальоне Шейха Мансура и о батальоне Джохара Дудаева, другие. Сначала они хотят освободить Украину, а дальше они, конечно, хотят увольнять Ичкерию, потому что это оккупированная территория. Какими будут их шансы, если не будет поддержки изнутри? Можно ли считать, что за эти годы оккупации все же смог Кадыров и Кремль полностью сломать все, что можно сломать?

— Я не интересовался последние два года. Но по состоянию на 2015−2016 годы [были] боевые столкновения, проведение контртеррористических операций. Это не только Чечня. Там все пылает: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Албания, Ичкерия, Дагестан — рядом в этих республиках постоянно были столкновения. Есть десятки погибших с обеих сторон.

Там серьезный движ, поэтому перспектив там вагоны. Само собой — это тяжело. Там не будет такого, как нам хочется, по [щелчку пальцев]: оп и восстание. В то же время, я думаю, оно там будет носить характер домино.

Там уже не та публика, которая не знает, что делать. Они отлично знают, что делать. Они ждут. Они отлично понимают возможные перспективы. Пока рано. Надо, чтобы немного качнулась эта админвертикаль Москвы, чтобы она не могла уделить столько внимания содержанию своих банд на Кавказе, кадыровских этих овец. И тогда, я думаю, все будет, хорошие перспективы.

А те чеченцы, которые воюют здесь, мы с ними вместе воевали, — это хорошие воины. Есть моменты, которые иногда не хотят учиться, но в любом случае я о них слышал положительные отзывы.

Я говорю о тех, кто официально взаимодействует с Вооруженными силами или другими формированиями типа Главного управления разведки. Вот таким людям я полностью доверяю. Это очень боеспособные люди. Ичкерийцы всегда отличались хорошей отвагой. И эта война — не исключение.

— Еще одна серьезная тема — как украинцам сейчас не рассориться перед большим наступлением, которое готовит Россия. Мы видим факты коррупции в Минобороны. Бывшего заместителя в Минрегионе уволили за коррупцию (400 тысяч долларов на генераторах), там еще должно следствие доказать вину. Есть история с главой ГУР Кириллом Будановым, который говорит, что якобы украинского агента Дениса Киреева убили представители СБУ. Много такого. Как вы оцениваете этот эмоциональный фон?

— Если сейчас будет развиваться сценарий более сложный для нас, то в феврале все очень сильно вдохнут и снова начнут брататься, потому что будут поступать не то, чтобы тяжелые новости, а тяжелая будет обстановка.

[Русских] много, потому что они готовили резервы. Неплохо некоторых подготовили. Готовились они очень большими количествами, я для зрителей озвучу: январь будет рекордным по жмурам свинособак. Возможно, выйдем на 20 тысяч закопанных удобрений.

То есть 20 тысяч удобрений в месяц умножаем на раненых: 20 умножить на три (это соотношение раненых к убитым) равно 60. 60 плюс 20 — это 80 тысяч выведенных из строя оккупантов в месяц. Потери в технике оккупационных формирований сильно падают, потому что техники мало.

К чему я это говорю: пропорция жмурья вырастает. В то же время, они достаточно много их готовили и некоторых — неплохо готовили. И потому у них какая штука: ждать долго нельзя, потому что прибывает новое вооружение и слишком много их дохнет. Воевать они могут только «мясом», зэков уже нет, они заканчиваются, это уже не аргумент.

Сейчас даже в том же секторе Бахмута, на юге больше российских десантников работают, потому что уже пушечного «мяса» не хватает. И у них есть вилочка времени. В этот момент им нужно или пойти ва-банк и все это пушечное «мясо» попереть трехлинейками. Это будет, скорее всего, Донбасс и отвлекающие движения на юге. Сумская область — их там сейчас восемь тысяч. Беларусь — вообще уже ни о чем.

На Донбассе попытаются добиться какой-нибудь моральной победы. Или будут действовать более аккуратно, но это вряд ли. Все сейчас ждут, что будет с их стороны. Наступательно «мясная» операция, которая само собой нас шокирует, потому что у нас тоже будут потери. То, что их погибает в десять раз больше — это ничто. Оно себе дохнет — да и дохнет, удобрение, а нам каждый наш ценный. И когда идут обострения, мы это больно переживаем.

Думаю, что тяжесть ситуации очень сильно отрезвит украинцев.

В то же время, есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза. В частности, я публиковал пост в Фейсбуке. Боец описал, какая ситуация в наших военно-врачебных комиссиях, как раненые там стоят на протезах, на костылях, часами ждут, чтобы получить бумажку. Надо уволить того, кто этим занимается, по моему мнению. 100% так не должно быть, 100% с этим можно разобраться. Это о более страшном, чем о завышении цены на картофель. И по картофелю нужно разбираться, по этим яйцам. Это ужасные вещи.

В то же время, не стоит переоценивать коррупцию. Она большая, мы знали, что они воруют, воруют очень много. Но это не мешало нам побеждать.

Звучало, что уже министра обороны нужно в отставку отправить… Если отправить министра обороны за то, что у него какой-то процент коррупции, это не значит, что придет лучший министр обороны, который быстро успеет войти в курс дела. Поэтому коррупция — это определенный недостаток, который при любой системе есть. Если он приобретает какие-то кризисные границы, то тогда надо отсекать. В идеале — это чтобы работала система внутри себя, очищала.

Я не против, чтобы СБУ кого-то расстреляла в подвале, всем безразлично. Если бы мы слушали правозащитников, то сейчас была бы [везде] только Буча.

К сожалению, наша власть не делает эти разборки внутри. У Зеленского есть на это импульс, видно, что он говорит: «Давайте кого-нибудь уволим». Но увольняли мало, зачисток мало.

Я бы выступал за [создание] эскадронов смерти. Потом этих людей, которые в эти эскадроны смерти запишутся, тоже посадить, они не против будут, я думаю. Ты закупил что-то, 1,5 миллиарда гривен украли, тех в тюрьму, а этого — нет. Оно так урегулировалось бы. Но это, конечно, методы очень радикальные. Не скажу, что они какие-то пещерные, но радикальные. У всякого метода есть свое время.

Сейчас увидим, что будет в январе-феврале-марте, актуальны ли такие методы.

Если решать не радикально, то есть конкурс на руководителя НАБУ. Там второе место по баллам занимает военнослужащий, офигенные имеет результаты, потому что он сам является сотрудником, детективом, выходцем из этой сферы. Я знаю, что если бы его поставить руководителем НАБУ, то он посадил бы очень многих. Потом бы его съели, но он бы добился результата. Увидим, кого выберут. Это системный способ. НАБУ сейчас хорошо работает, но нам этого недостаточно.

— Вы говорите, что будет обострение. Сейчас они где-то сунутся в Донецкой области, сунутся в Запорожье, даже на Харьковщине что-то неприятное создают нашим защитникам. Как преодолеть, что украинцы не хотят слышать негативные новости? Это говорит о нашей детскости?

— По поводу сунутся на Запорожье. Действительно сунут, но не удачно, им там наклепали изрядно. В Крыму у них слишком мало боеприпасов для того, чтобы наступать серьезно с запорожской стороны, истощая эти запасы и рискуя, что мы пойдем в контрнаступление, которого они ждут.

Или, если они даже прорвутся куда-то, для этого наступления требуется кратное увеличение количества боеприпасов. Пушки на Бахмуте даже затихают, нет той интенсивности огня. Поэтому Запорожье обычно не рассматривают серьезно, потому что они не могут себе этого позволить.

Крымский мост не функционирует, потому что еще что-то, думаю, прилетит. В Грозный будем все равно лететь через Крымский мост.

Поэтому с югом будет много манипуляций, что наступают, будет много лжи, что наступают из Беларуси. Это могут быть фейковые атаки: пошла рота, все погибло. Это просто, чтобы люди понимали, как нас будут кормить [дезинофрмацией].

А на Донбассе у них и логистика, у них там значительное количество войск, они типа выполняют цели «специальной военной операции», которые уже 500 раз уменьшены. И вот это выглядит правдоподобным, может быть. По крайней мере, в самое ближайшее время. Возможно, через три месяца, если они перенесут наступление, могут что-то другое выполнить, но пока да.

По поводу украинского желания. Смотрите: развернулись избирательные штабы у многих болванов. Я сейчас не шучу. Не стану называть сейчас этих политиков. По-видимому, политтехнологи просто без бабла остались и им нужно как-то есть.

Все смеялись над Олегом Ляшко, но у него хватило ума, чтобы пойти записаться куда-то воевать. А эти идиоты наклепали штабы, политтехнологов, они уже какие-то выборы [планируют]… Уже обо мне кто-то вел разговор: «Перекупите Карася, чтобы он пошел к нам».

Работают штабы, уже кто-то рисует рейтинги. Я не знаю, на что они рассчитывают. Это выглядит как шиза. Волосы дыбом становятся даже у меня, хотя я почти лысый. И они сеют раздор, потому что это технологии.

Реально кто-то может думает отгрызть какие-то проценты у Зели (президента Владимира Зеленского — ред.), какая-то оппозиция. Конченные просто дегенераты и мрази.

И эти все деньги (а это огромные деньги, потому что все эти политтехнологи и штабы конченых политиканов стоят дорого) НАБУ, кто угодно, [должны] вламываться и все забирать. Я найду, кто сразу заберет все у этих конченых: «Тебя самого посадят в тюрьму. Посидел два года, потом амнистируем. Все по закону. Ты понесешь наказание за то, что чрезмерно выполнял защиту безопасности украинской государственности». Поэтому эта ненависть будет нарастать.

Но сейчас, когда будет войнушка, то немножко попустит их, потому что убегут. Опять же, в Мюнхен, в Монако выедет много этих обезьян. Хотя их не выпускают сейчас, но они что-нибудь придумают: через бейби-боксы, инвалидность себе оформят. И немного это стихнет.

Плюс наши граждане не понимают, что у нас мобилизация идет не потому, что у нас мало Вооруженных сил, а потому что у россиян просто увеличивается. А у нас очень много раненых выбывает из строя, они лечатся.

В очередной раз анонсирую для наших уважаемых граждан: кто не смог оформиться в Вооруженные силы или имеет желание, мы попробуем вам здесь помочь. Я у себя в телеграм-канале опубликую гугл-форму: кто хочет служить, мы вам найдем лучшее применение. Потому что служить нужно.

В интернете воевать очень весело, сражаться с путинизмом в Твиттере тоже прикольно, но все решит поле боя. И никакие Абрамсы, ни одно вооружение, никакие F-16, которые судя по всему к нам придут уже весной, это все не будет работать, если у нас не будет достаточного количества Вооруженных сил, резервов.

Надо гражданам понимать, что у нас сейчас достаточное количество [людей] для обороны. Но если мы встанем в оборону, это затянется надолго и тогда нам будет очень плохо.

А задача такова: если у нас стоит их орда, и нас стоит огромная масса Вооруженных Сил. А у нас еще за спиной есть боеспособные части, которые будут в какой-то момент использоваться неожиданно для того, чтобы противника прорывать, выходить на оперативные просторы. Не на эти два километра, как эти идиоты: положили 20 тысяч солдат, чтобы продвинуться на километр. Тогда враг бежит, тогда много трофеев — штабов, техники — и это приводит к облому русского боевого духа.

Вооруженным силам нужно, чтобы у нас было достаточное количество резервов — не только для бесконечной обороны, а для того, чтобы победить в этой войне. И этим занимается Генштаб.

Генштаб прекрасно отдает себе отчет в том, сколько у нас, чего, что нам нужно, насколько ситуация где-то тяжелая. Но мы должны решить все наши проблемы, чтобы успешно победить.

ВСУ тоже готовит много веселого, чтобы всю эту бегущую орду этих желающих вернуть название Сталинград и Екатеринбург, чтобы мы их всех отправили к их советским «деды воевали».

То есть ВСУ тоже готовит интересные вещи. Перспективы не то, что пессимистичные на февраль-март, они просто тяжелые. Будет большая заруба, которую мы выиграем, но она будет серьезной.