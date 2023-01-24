«Ваши бойцы сошли с ума». Оккупанты жалуются Кадырову на его войска из-за грабежей и изнасилований — видео 24 января, 17:11 Оккупанты обвиняют кадыровцев в изнасилованиях сослуживцев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты из террористической группировки «ЛНР» решили пожаловаться чеченскому диктатору Рамзану Кадырову на издевательства со стороны его войск.

Для этого они записали соответствующее видеообращение.

По словам захватчиков, кадыровцы их грабят, избивают и даже насилуют.

«Пишем это заявление непосредственно к вам с надеждой о помощи. Помогите нам пожалуйста. После назначения вашего ставленника Апти Алаудинова ваши бойцы сошли с ума. Они избивают нас, отбирают деньги у нас. Они грабят местное население. Валят при этом все на нас. Мы не можем больше сражаться так, плечом к плечу с вашими бойцами. Мы отказываемся воевать… Наш товарищ недавно повесился из-за того, что его изнасиловали. За что, скажите пожалуйста? Мы воюем в одной войне. Почему мы страдаем от ваших ребят?», — возмутились сторонники кремлевского режима.

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При этом это уже далеко не первый случай жалоб на кадыровцев, однако, судя по всему, никаких мер в отношении них предпринято так и не было.