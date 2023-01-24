«Ваши бойцы сошли с ума». Оккупанты жалуются Кадырову на его войска из-за грабежей и изнасилований — видео

24 января, 17:11
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Оккупанты обвиняют кадыровцев в изнасилованиях сослуживцев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты обвиняют кадыровцев в изнасилованиях сослуживцев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты из террористической группировки «ЛНР» решили пожаловаться чеченскому диктатору Рамзану Кадырову на издевательства со стороны его войск.

Для этого они записали соответствующее видеообращение.

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По словам захватчиков, кадыровцы их грабят, избивают и даже насилуют.

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«Пишем это заявление непосредственно к вам с надеждой о помощи. Помогите нам пожалуйста. После назначения вашего ставленника Апти Алаудинова ваши бойцы сошли с ума. Они избивают нас, отбирают деньги у нас. Они грабят местное население. Валят при этом все на нас. Мы не можем больше сражаться так, плечом к плечу с вашими бойцами. Мы отказываемся воевать… Наш товарищ недавно повесился из-за того, что его изнасиловали. За что, скажите пожалуйста? Мы воюем в одной войне. Почему мы страдаем от ваших ребят?», — возмутились сторонники кремлевского режима.

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При этом это уже далеко не первый случай жалоб на кадыровцев, однако, судя по всему, никаких мер в отношении них предпринято так и не было.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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