Общая мобилизация в Украине. С какого возраста нужно становиться на учет в ТЦК и СП 31 января, 15:36 Мобилизация 2023 — в каком возрасте нужно идти в ТЦК по новым правилам военного учета (Фото:Facebook Генштаб ВСУ)

Новый порядок военного учета был принят постановлением КМУ №1487 30 декабря 2022 года и утвержден 3 января 2023 года. В статье 21 предусмотрено, что мужчины состоят на учете призывников в возрасте от 16 до 27 лет.

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Адвокат Андрей Новак объяснил Украинской правде, почему в Порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов указано именно 16 лет.

«Нужно идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет. К примеру, если в 2022 году парню исполнилось 16, то в 2023 он должен стать на военный учет», ― объяснил он.

Однако это изменение для постановки на военный учет не изменяет законы, согласно которым человека могут мобилизовать или призвать на срочную службу с 18 лет, подчеркивает юрист.

Он считает, что уточнение о 16 годах требуется ТЦКСП, чтобы работники могли определить количество потенциальных призывников и заранее мобилизованных.

«Постановка ребят на военный учет проводится централизованно – обычно школой. Классом направляется группа ребят в военкомат и они вместе становятся на учет – просто теперь это будет происходить немного раньше», – успокаивает он.

Ответственность за уклонение или нарушение правил учета

Военнообязанные, нарушающие правила военного учета, привлекаются к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время особого периода (военного положения) граждане наказываются штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК.

Уклонение от воинского долга карается статьей 336 Уголовного кодекса Украины. По закону уклонение от прибытия по повестке предусматривает уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Статья 337 Уголовного кодекса предусматривает наказание за уклонение от воинского учета или сборов. Уклонение призывника, военнообязанного или резервиста от военного учета после предупреждения председателя ТЦК, наказывается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года

