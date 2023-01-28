«Война может длиться и три года». Каким будет большое наступление РФ и сколько нужно людей, чтобы его остановить — интервью NV с Евгением Диким 28 января, 11:27 Эксклюзив NV Евгений Дикий считает, что у Украины есть шанс закончить войну в 2023 году (Фото:Пресс-центр УКМЦ)

Война с Россией может длиться и два и три года, считает директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Но, убежден он, шанс закончить ее в 2023 году еще не профукан.

В то же время Россия готовится к новому большому наступлению.

Каким оно может быть и какое количество украинцев необходимо мобилизовать, чтобы остановить его, Дикий рассказал в интервью Radio NV.

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— Довольно сильно россияне давят на Угледар. Появляются свидетельства того, что они туда сейчас прилагают максимум усилий для того, чтобы оттеснить линию фронта именно в этом месте. Однако удается удерживать нашим войскам эти рубежи обороны. При этом, с одной стороны, издание Bloomberg говорит, что Россия готовит масштабное наступление, которое начнется уже в ближайшее время, где-то в конце февраля. С другой стороны, наши военные, находящиеся на позициях в том же Угледаре, говорят, что это и есть на самом деле большое наступление. Это уже начало большого давления со стороны России или все еще проверка, подготовительная стадия?

— Зависит от дефиниций, что называть большим наступлением, а что — небольшим. Это больше медийные вещи, чем военные. Если под большим наступлением подразумевается что-то, что должно стратегически переломить ход войны, очень существенно изменить, кто какие территории контролирует, переместить очень значительно линию фронта, — то нет, то, что происходит сейчас, это 100% не такое большое наступление.

А что происходит? Продолжение наступления, которое началось, мягко говоря, не сегодня и не вчера.

Если мы упомянули город Угледар, то напомню, что очень ожесточенные бои за Угледарскую ТЭЦ, которая [находится] на окраине города (в пределах города, но не в жилой застройке), происходили в мае-июне прошлого года. Закончились тем, что с самой ТЭЦ пришлось отойти, но дальше закрепились и в жилые районы уже врага не пустили. То есть бои в Угледаре с мая.

Но сейчас они значительно усилились. Идет натиск и это часть той наступательной кампании на Донбассе, которую россияне начали где-то… Давайте посчитаем. Ожесточенные бои за Бахмут идут шестой месяц. Вот это все на самом деле одна кампания, ее нет смысла разделять. Достаточно посмотреть на карту.

Когда об этом слышишь в медиа, выглядит, что Бахмут отдельно, Соледар отдельно, Угледар отдельно. А если просто посмотришь на карту, пообщаешься с теми, кто там и кого перебрасывают так же с участка на участок (что характерно: по ту сторону фронта так же одни и те же части перебрасывают с участка на участок), то понимаешь, что на самом деле это все одно наступление, целью которого является выход на административные границы Донецкой области. Оно длится уже шестой месяц.

Сначала острие этого наступления было в Бахмуте. Была попытка взять Бахмут в лоб. Попытка продолжалась более четырех месяцев, завершилась полным провалом, и даже публично признанным провалом. Если вы помните то видео Пригожина на приятном нашем глазу фоне, где куча черных мешков с уже бывшими «вагнеровцами» лежат. Так вот, он тогда рассказывал о том, что в Бахмуте 500 линий украинской обороны. На самом деле это честный комплимент гарнизону Бахмута, что они сумели поставить себя так, что выдаются за 500 линий обороны.

После этого они изменили тактику. Решили, что если Бахмут в лоб не берется, значит, надо обойти его по бокам. И тогда началась битва за Соледар, который особого значения не имеет, но имеет значение в контексте Бахмута. Рядом с Соледаром проходит одна из двух трасс, по которым происходит обеспечение гарнизона города всем: боеприпасами, пищей, питьевой водой. Этими же трассами вывозятся «трехсотые». Соледар брали полтора месяца, взяли огромными жертвами с их стороны, буквально засыпали трупами. В этом случае это не художественный образ, это просто описание ландшафта. Засыпали трупами руины Соледара, взяли и таким образом поставили гарнизон Бахмута в более сложное положение.

Подчеркиваю свою формулировку: поставили в более сложное положение, потому что до окружения там еще очень далеко. До окружения им еще воевать и воевать, еще трупов сыпать и сыпать. Но, по крайней мере, одна из двух трасс оказалась под угрозой.

Бои за вторую трассу ведутся в совсем другой точке, почему-то не освещаемой медиа. Может потому, что там маленькое село. Но на самом деле село Клещиевка может оказаться не менее важным, чем Соледар.

Судя по всему, на Клещиевке они застряли, продвижения дальше у них нет. Дальше Соледара они тоже пока прорваться не могут. Город отжали, но там, где надо уже от города выйти на хоть немного застроенный участок, вот там их уже остановили.

Те же части перемещаются буквально на пару десятков километров и теперь на острие стал Угледар. Это все одна кампания попытки вытеснить нас из Донецкой области и как-то доползти до ее административных границ.

До административных границ им еще, знаете, как говорят в народе, как до неба на четвереньках.

Даже если, не дай Бог, будет худший сценарий и придется оставлять Бахмут (это еще далеко не однозначно, но такой сценарий может быть), трагедии в этом тоже не будет.

Если уже придется, не дай Бог, уходить из Бахмута, то логично сразу вслед за ним покидать Северск, просто даже не терять там людей, а организовать эвакуацию населения и отходить.

Но дальше — огромная агломерация Славянск-Краматорск-Константиновка. С таким темпом продвижения эту агломерацию они могут брать годика три.

На самом деле эта вся донецкая кампания с их стороны носит более политический характер, чем военный. С военной точки зрения она бессмысленна, потому что они несут потери, несоразмерные с тем, что они за эти потери получают. Это абсолютно неадекватный расход живой силы, ресурса, за то, что они в ответ получают. Но поскольку, прежде всего, стоит именно политическая, а не военная задача, то никто их и не спрашивает: сколько нужно, столько трупов они и положат.

И им очень важна программа минимум: показать, что вообще «все не так однозначно». Соледар, кстати, маленький, там было 13 тысяч населения в довоенное, лучшее время. А до того последний какой-то заметный город в Украине, который они взяли, был Лисичанск. Это первая неделя июля.

Вот фактически с середины июля они либо в отступлении, либо в обороне. И им очень важно показать, что «не все так однозначно», что «где-то отступаем, а где-то наступаем». Ну вот «на Харьковщине немного отступили»: это ничего, что это немного — половина Харьковской области. Ну вот «на юге немножко отступили» и ничего, что это «немножко» — вся правобережная Херсонщина с городом Херсон. А вместо этого «Соледар отжали, Бахмут вот-вот отожмем, а может даже Угледар отожмем». Вот о чем идет речь.

У них стоит политическая цель показать, что они где-то еще в наступлении. Программа максимум — выход на административную границу Донецкой области. Но до [выполнения] этой программы максимум почти так же далеко, как до Киева, я бы сказал.

— Вы верите в способность России провести вторую попытку широкомасштабного наступления на Украину?

— Именно в такой формулировке вопроса ключевое слово — попытка. В способность России предпринять попытку я верю, а вот в успешность такой попытки — совсем нет.

Что мы подразумеваем под большим наступлением? Еще несколько месяцев назад выглядело так, что россияне всерьез готовятся «если надо, повторить»: что они реально готовятся к попытке повторить весеннюю кампанию в прошлом году, учитывая соответствующие ошибки; что у них стоит задача из мобилизованных слепить некий контингент вторжения 2.0 и снова попытаться пойти на Киев, просто уже не заходить такими незащищенными колоннами, учесть, что их будут встречать не караваем.

Еще пару месяцев назад казалось, что они к этому готовятся. Честно говоря, лично я потираю руки в ожидании. Потому что, во-первых, очевидно, что контингент 2.0 заведомо будет хуже прошлогоднего. Просто нет сержантского состава, младшего офицерского состава, да и «мобики» — это не контрактники. Я уже молчу о том, что и техники у них за это время не то, что не стало больше, а наоборот, существенно уменьшилось. То есть контингент будет заведомо еще хуже, чем мы перемололи год назад.

В то же время мы-то будем встречать совершенно иначе. Тогда единственной их сильной стороной было то, что, к сожалению, по разным причинам, которые мы сейчас обсуждать не будем, тем более, мы действительно причин не знаем, но констатируем факт: почему-то с севера их никто не ждал. А теперь их не просто ждут. Теперь там все полностью давно подготовлено — то, что называется «заходите, гости дорогие». Можно сказать, что мы их буквально там заждались.

На мой взгляд, этот сценарий, если бы они захотели повторить наступление на Киев, — это было бы лучшее, что они для нас могли сделать. Потому что это было бы недолго. Здесь рискну уподобиться Арестовичу, хоть мы с ним очень разные обычно, и сказать о двух-трех неделях. Вот этот контингент 2.0 прожил бы не дольше, чем две-три недели, был бы перемолот.

А дальше последовал бы эффект домино, посыпался бы и их контингент на фронте. Тогда эта война имела бы шанс закончиться где-то летом.

Но сейчас похоже, что россияне трезвее оценивают свои возможности. По крайней мере, срок этого большого наступления на Киев все время сдвигался. Сначала называли январь-февраль. Затем называли февраль-март. В последних оценках я слышал апрель. Теоретически к апрелю они еще биомассу нагнать могут, хотя и то еще не факт. То есть похоже, что все-таки они сдулись с этим своим планом максимум. Честно говоря, очень жалко.

В какой-то западной аналитике я уже слышал оценку, что они попытаются [пойти в] большое наступление, но где-то на осень. Такой горизонт прогнозирования сейчас вообще не представляется возможным, потому что к осени очень многое изменится на фронте. К осени будет происходить множество событий на юге, на востоке Украины. И потому сейчас говорить, к чему они будут готовы или нет к осени, просто несерьезно.

А вот с весной, судя по всему, с наступлением на Киев или, как его еще расписывали, с наступлением из Беларуси с отрезанием запада Украины от центра, явно уже не складывается. Мне очень жаль, потому что если бы они именно такую попытку совершили, это было бы то неприятное самоубийство, которого мы от них давно ожидаем. Но, похоже, они тоже это оценили достаточно трезво. К сожалению, они действительно учатся на ошибках и не настолько глупые, как бы нам того хотелось.

Правда, назначение генерала Герасимова в этом смысле выглядит достаточно обнадеживающим. Все же они снова вернули на главнокомандование человека, который пока наделал больше ошибок.

Есть вариант большого наступления по левому берегу. Это уже без Киева, без Беларуси. Это удар даже не по Харькову. Кажется, они поняли, что двухмиллионный город будут брать 10 лет. А это удар мимо Харькова на Полтавщину и синхронно удар с юга, с запорожских степей. Чтобы основная наша военная группировка сейчас, которая находится на Донбассе, оказалась под угрозой большого котла и либо оказалась в этом котле со всеми вытекающими последствиями, либо была вынуждена отойти на левый берег. И тогда фронт прошел бы по руслу Днепра.

Возможно, такую попытку они еще и предпримут, хотя опять же не просто сейчас. Сейчас у них на это очевидно нет сил. Мы сейчас живем в очень прозрачном мире, хорошо видно, где, когда, сколько их концентрируется. В ближайшие недели физически некому даже пробовать [создать] такие большие клещи. Но весной это то, что они еще могут попробовать. Я очень скептически оцениваю шансы, что им это удастся, но сама попытка может быть.

А вот худший для нас сценарий — это то, когда они только продолжают так медленно, устилая дорогу трупами, наступать, продавливать на Донбассе, а больше нигде не рыпаются. А всю эту огромную мобилизованную биомассу привозят на фронт и заставляют их не наступать, а окопаться, сидеть в глухой обороне. Этим ставят нас перед фактом: «А вот теперь вы как умеете эту оборону прорывайте и освобождайте». Вот это самый тяжелый и самый плохой для нас сценарий. Его больше всего хотелось бы избежать.

— Уместно ли сравнивать широкомасштабную войну с Россией со Второй мировой войной в контексте мобилизации россиян? Сейчас их пропагандисты призывают к так называемой «священной войне» и тому подобному. Тогда СССР защищался, сейчас же россияне — агрессоры. Готовы ли будут россияне мобилизоваться для такого худшего сценария, когда они будут трупами забрасывать наши территории?

— Я напомню, что СССР во Второй мировой защищался, начиная с 22 июня 1941 года. А до того, начиная с 17 сентября 1939 года, вместе с нацистской Германией нападал на целый ряд независимых государств. Нападал совершенно неспровоцированно, но каждый раз это объяснялось.

В случае удара в спину Польши, которая в этот момент отражала нацистское нашествие, это объяснялось тем, что «Польша все равно упадет, им ничем не поможешь, а мы спасем украинцев и белорусов».

После этого последовало нападение на Финляндию, настолько неспровоцированное, что это грубо выглядело даже для советской пропаганды. Но почему-то вдруг Финляндия вроде бы (ни с того, ни с сего) обстреляла пограничную советскую заставу из города Выборг. И почему-то совершенно случайно уже приготовленная на границе Финляндии к этой провокации многотысячная советская группировка начала туда наступление. А в Карелии было сразу сформировано советское финское правительство. Обратите внимание, что советские люди на эти откровенно захватнические войны шли точно так же, как потом на оборонную войну после июня 1941 года.

Россияне сейчас активно убедили, что как говорил Соловьев, кажется, что «ценность человеческой жизни была сильно переоценена».

Интересен аспект, что их нынешняя пропаганда не только о «священной войне», она вообще совершенно некрофильская. Честно говоря, не знаю ни одного другого примера, где бы людей мотивировали идти и умирать без какой-либо положительной картинки будущего. В пропаганде совсем нет такого элемента, что «вот разобьем хохлов и заживем». «Разобьем хохлов» — есть, а «заживем» — нет.

И у советской власти, и у нацистской Германии был образ светлого будущего. У каждого свой. В нынешней России нет образа будущего. Они мотивируют людей умирать на уровне того, над чем еще шутил бравый солдат Швейк: «Как же это прекрасно получить штыком в брюхо ради государя-императора».

Несколько военкоматов загорелись, но массовым это не стало, не перебросились эти пожары. Обратите внимание, что нет «криков и плачей солдатских мамочек», нет этого всего.

Они совершили ошибки, но одну мудрую вещь сделали: когда началась массовая мобилизация, дали возможность всем уехать, не стали закрывать границы. Все то, что могло хоть немного иначе мыслить, все то, что могло стать проблемой для мобилизации, просто убежало. И они совершенно сознательно дали возможность им бежать. Они посчитали, что при 140 миллионах населения, даже если 10 миллионов убежит, то в любом случае того, что остается, хватает.

Теперь они имеют абсолютно контролируемую, извините на слове, скотскую послушную биомассу. У них есть страна, которая пока не способна ни на какое сопротивление и которая будет послушно выставлять столько мяса, сколько государство скажет.

И это, между прочим, было одной из наших ошибок. Это был один из моментов, который мы недооценили. Как россияне, когда планировали эту «специальную операцию» накладывали на нас свою кальку, прогнозировали наше поведение таким, каким было бы их, и в этом очень ошиблись. Мы все же сознательно или подсознательно, но делали то же самое.

Мы-то себе представляем, что, например, у нас остался какой-то условный Янукович при власти (ну всякое бывает). Если бы он попытался нас втравить в какую-то захватническую войну, которая никому здесь не нужна, еще и погнать туда даже не контрактников, а массово мобилизовывать людей… Но мы бы 10 раз уже сделали Майдан, снесли бы такую власть, никто бы никуда воевать не пошел.

— Для этого нужно, чтобы были лидеры.

— В этом разница. Мы не такие, как они, а они не такие, как мы. Вот это мы немного не учли. Мы считали, что есть то количество цинковых гробов, после получения которого в России что-нибудь начнется. Нам нужно дальше перестраиваться и выстраивать свое видение дальнейшей войны, исходя из того, что такого количества нет. Сколько бы цинковых гробов в Россию ни пришло, все равно ничего не начнется и мобилизация будет происходить.

— Россия за счет мобилизации так или иначе остановила наступление украинских войск и сама пытается перейти в наступление, потихоньку продвигается вперед. Почему у нас не мобилизовать дополнительно много людей и не остановить таким образом россиян?

— Именно это сейчас происходит. У нас пошла новая волна мобилизации и она будет очень массовой. Жаль, что она пошла только сейчас. Ее нужно было начинать сразу, как только стало ясно, что в России успешно проходит мобилизация.

Относительно того, как сработали колесики большой мобилизации, что мы не успели разгромить их контингент здесь. Не успели по абсолютно объективным причинам, но так или иначе этот момент уже прошел. Где-то с октября уже имело смысл начинать дополнительную мобилизацию у нас.

Она у нас никогда не прекращалась, но был пик мобилизации весной — в начале лета, а дальше была вроде пауза. Людей почти не призывали. Так вот, надо было разблокировать этот процесс еще в октябре. Тогда было бы больше времени, чтобы этих людей подготовить. К сожалению, этого сделано не было.

Но сейчас процесс уже буквально понесся. Сейчас идет именно мобилизация, где сравнивается по массовости с весной прошлого года. К большому сожалению, это объективная необходимость.

К величайшему сожалению, эта мобилизация происходит снова часто очень криво. Снова оказалось, что даже те месяцы, которые прошли, наши военкоматы ничему не научили. И это снова происходит почти столь же хаотично, как весной 2022 года, к сожалению.

То, что военкоматы ничему не научились и система работает совсем криво, — это одна история. Но это не отменяет самого факта, что мобилизация абсолютно необходима. К сожалению, обойтись без нее мы себе позволить не можем. Считаю, что масштаб будет сопоставимый… Точными цифрами я не владею, но я думаю, что вполне логично ожидать, что величины будут сопоставимы с теми, сколько мобилизовали россияне.

— Какова вероятность того, что война будет длиться годами?

— К большому сожалению, не нулевая.

Мне бы хотелось сейчас выступить оптимистом и сказать, что в этом году наконец-то точно закончим. Это еще не исключено. То есть вариант окончания войны в 2023 году еще существует, он еще не профукан так, как профукали вариант закончить ее в 2022-м. кстати, профукали не столько мы, сколько союзники. Если бы то, что только пообещали дать сейчас, то же самое, в том количестве, которое сейчас нам реально дали летом прошлого года, очень вероятно, что война уже была бы закончена.

Шанс [окончить войну в 2023 году] есть. Особенно, если россияне по политическим причинам попробуют [пойти] в какое-то большое наступление. Если они попробуют большое наступление, особенно на Киев, у нас есть шанс закончить войну в этом году.

Если, не дай Бог, они будут зарываться в глухую оборону и максимально затягивать время, то, к сожалению, тогда это может занять и два, и три года.

— Спасибо, Евгений, берегите себя!

— Не за что! Одно дело делаем.

— Нам нужно прилагать еще больше усилий, чтобы консолидироваться вместе и победить этого проклятого врага…

— Хотел бы эту ноту подхватить, что всем надо победить. Слово «всем» — ключевое. Дело в том, что после осенних побед, после двух Х — Харьков, Херсон, я увидел, что в обществе формируется странная эйфория. Очень хорошо, что мы убеждены, что победим. Это убеждение у нас появилось весной прошлого года, когда мы сорвали «спецоперацию». Затем, когда выдержали огневый вал летом. Это отлично, что мы поверили в свою победу.

Но есть нюанс. Вспомните, какие были тогда мы, какие очереди стояли в военкоматы, сколько народа волонтерило, донатило. И такие мы обречены на победу.

Если мы будем дальше оставаться такими и все это будем делать, тогда мы точно победим.

А сейчас я вижу настроения «мы уже, что нужно, сделали, теперь можно посидеть с попкорном у телевизора или в интернете, повторять мантру „верю в ВСУ“ и ждать, что нам принесут эту победу». Так оно не работает. Никто ее просто так не принесет. Это еще огромная работа и для тех, кто на фронте, и для тех, кого сейчас мобилизуют, и для тех, кто остается в тылу.

Если мы будем дальше такие, как весной, то победа наша неизбежна.