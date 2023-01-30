«РФ уже потеряла 4 танковые армии». Чему ВСУ могут научиться у военных Израиля и США — интервью NV с Игалем Левиным 30 января, 10:20 Эксклюзив NV Украинские десантники повышают свои возможности для успешного выполнения боевых задач (Фото:Служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных cил Украины)

Взрывы на оборонном комплексе в Иране в ночь на 29 января произошли из-за ударов с беспилотников, которые запустил Израиль, пишет The Wall Street Journal. Атака на город Исфахан имела «огромный успех».

Чему Вооруженные силы Украины могут научиться у Израиля и США, в интервью Radio NV рассказал военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

— В Иране были взрывы в центре производства боеприпасов и беспилотников, нефтеперерабатывающий завод пылал, завод по производству оружия, сообщалось о взрывах на военных базах в Хамадане и Кередже, в некоторых воинских частях и в правительственном здании в Тегеране. Возможно, что есть гибель нескольких важных физических лиц Ирана. Украинцы начали задавать себе вопрос: а что нужно, чтобы всё то же самое происходило в России, чтобы горели предприятия российского ВПК. Чему мы можем научиться у израильской армии, исходя из этой операции?

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— Во-первых, Израиль не брал ответственность за события в Иране. Поэтому, чтобы учиться, сначала надо иметь какую-то информацию.

Кстати, военный аналитик Рустамзаде написал, что, по его мнению, были использованы израильские беспилотники камикадзе Harop, которые как раз новые, последней модификации. Там установили возможность их управления со спутника, а не с земли, увеличили дальность до 1000 км. Как он считает, вот такими вот беспилотниками-камикадзе были нанесены удары в Иране.

При этом, ещё раз, Израиль никак не комментирует эту информацию.

Но если мы говорим про Россию, про российско-украинскую войну, Украина должна чётко понимать, где есть ее национальные интересы и где у нас есть какие-то международные договоренности. Важно очень, что подумают Евросоюз, Великобритания, США, Международный валютный фонд и так далее, а где есть эти красные линии национальных интересов. Нужно действовать в рамках этих национальных интересов для Украины, не оглядываясь на то, что подумают в мире.

В мире никто не хочет вот такого неконтролируемого хаоса, очевидно. Поэтому это первое, чему нужно научиться.

Собрать беспилотники, которые могут лететь на тысячу километров и всевозможные другие средства, сеть агентуры, часть компетентных лиц… Есть ли в Украине такие вот компетентные люди, которые могут сконструировать, собрать такие беспилотники? Есть. Есть ли у Украины разведка, которая может создавать агентурную сеть и так далее? Всё это есть. Техническая часть есть. Тут ещё большой вопрос: у кого нужно учиться?

Я уверен, что у украинцев тоже нужно учиться и многому на самом деле. Другое дело, что должна быть очень четкая линия отстаивание национальных интересов без оглядки, что подумают и что скажут.

— Я увидел аналитику о том, что подобные спецоперации, как ночью в Иране проходили, продумываются большим количеством международных профессионалов, долго согласовываются, начинают готовиться только после такого согласования. Мы сейчас можем сказать, что это не мог быть ответ на теракт в Иерусалиме, потому что так быстро подобную операцию подготовить невозможно?