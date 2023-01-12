«В Чечне похитили десятки людей». Кадыровцы насилуют, чтобы унижать и принуждать воевать — интервью со спикером батальона Шейха Мансура 12 января, 09:22 Эксклюзив NV Пресс-секретарь батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев (Фото:t.me/mysliislama)

Сейчас в Чечне приходится выбирать: либо быть изнасилованным, либо ехать в Украину и молиться, чтобы тебя не убили, утверждает спикер добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев.

По его данным, на территории республики похищены десятки человек; им угрожают изнасилованием, если они не отправятся на войну против Украины.

Белокиев говорит, что это практика из кадыровских подвалов. И не исключает, что информация об изнасилованиях частично мобилизованных россиян тоже правдивая.

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Больше о жителях Северного Кавказа и марионетке Кремля в Чечне Рамзане Кадырове Белокиев рассказал в интервью Radio NV.

— Как чеченцы сражаются в Соледаре и под Бахмутом? Там среди украинских защитников есть и чеченские подразделения. Что вы знаете о том, что там сейчас происходит?

— Мне говорили о том, что совместно с бойцами ВСУ наши ребята заняли сотку, были пленные, имеется в виду российские орки. Были заняты очень хорошие позиции, так что я думаю, работа ведется продуктивно.

— Россия максимально пополняет ряды так называемых «чмобиков», частично мобилизованных. Их кидают практически без подготовки на украинские фронты, действуют заградотряды. Еще больше информации о том, что в качестве бойцов этих заградотрядов выступают непосредственно кадыровцы. В Запорожской области, в той части, которая является временно оккупированной, расстреляли шестерых таких «чмобиков», которые хотели сдаться украинской власти. Их могли убить кадыровцы. Есть ли такая информация у вас?

— Об этом еще говорили в начале. Действительно, такая информация есть, что кадыровцы занимаются именно такой функцией. Но это одна из их функций. В основном они занимаются делами военной полиции.

Но здесь нужно отметить, что кадыровцы сами не один раз стали жертвой расстрелов со стороны российских командиров. Еще несколько месяцев назад была информация, что нескольких кадыровцев просто расстреляли. И были аудиозаписи самих кадыровцев, которые об этом говорили: что пришел какой-то там командир, начал расстреливать всех направо и налево за какие-то дела. Видимо, кадыровцы тоже, так сказать, попадают под этот нож.

— Мы постоянно так или иначе в информационном пространстве возвращаемся к теме сексуального насилия со стороны и кадыровцев, и дагестанцев в отношении «чмобиков». Это прям распространенная практика, что вы об этом знаете?

— Тема очень неприятная. Особенно для нашего менталитета. Мы не исключаем, что это действительно происходит. Но я сомневаюсь, что это делается именно, я извиняюсь за выражение, посредством полового акта. Там, видимо какие-то предметы суют, еще что-то. Чисто унижают. Я думаю, именно таким образом это происходит.

Откуда это берется? Это берется, естественно, из кадыровских подвалов, где это практикуется повсеместно.

Буквально несколько дней чеченское информационное пространство разрывается, потому что похищается огромное количество. Десятки, уже добралось до пары сотен человек, похищенных за эти несколько дней на территории оккупированной Чеченской Республики. И этих людей, по всей видимости, будут отправлять в Украину. И один из методов давления на этих людей — это как раз таки является изнасилование, к сожалению, с использованием различных предметов. Чтобы этих людей шантажировать и отправлять туда, куда они хотят.

— Могли бы вы подробнее рассказать о тех сотнях похищенных. Означает ли это, что в Чечне не готовы идти воевать с Украиной? Что это за люди, которых похищают?

— Это обычные ребята, это обычные молодые люди. Допустим, в Катар-Юрте — это одно из сел в нашей Чеченской Республике. Буквально пару дней назад ходили участковые, кадыровцы по домам и собирали информацию о молодых людях от 18 лет, неважно, сколько, где он. Спрашивают о том, где он живет, выехал, куда выехал, когда вернется, есть ли еще молодые люди и так далее.

Таким образом они сперва проверяют, а затем уже, может, через неделю, въезжают в село, перекрывают дороги и начинают похищать всех прохожих просто так. А затем отправляют их как добровольцев уже в Украину. Вот как все это происходит.

— Все-таки Россия известна своей коррупцией, я не знаю, как с оккупированной Республикой Ичкерия. Обычно есть определенная цена для того, чтобы забыли о том или ином человеке, которого хотят отправить на территорию Украины.