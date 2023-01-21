«Кадыров дает за мою голову $500 тыс.» Командир тюркского батальона — о боях за Украину, «чмобиках"-мусульманах и преследовании на родине 21 января, 09:20 Эксклюзив NV Бывший барбер из Кыргызстана 33-летний Алмаз Кудабек создал и возглавил первый тюркский батальон Туран, который воюет на стороне Украины (Фото:Хочу Жить)

Алмаз Кудабек, командир батальона тюркоязычных народов Туран, — о том, что мотивирует казахов, киргизов, азербайджанцев, турок, татар и китайский уйгуров воевать за Украину

С начала полномасштабного российского вторжения тысячи иностранных граждан со всего мира не словом, а делом заявили о желании помочь украинцам отстоять свою свободу. Сегодня бойцы из 55 стран воюют за Украину как в составе инициированного президентом Зеленским Интернационального легиона, так и в рядах добровольческих батальонов. За год войны украинский фронт пополнился опытными грузинскими, американскими, британскими, чеченскими и белорусскими легионерами. А пару месяцев назад появился еще и первый батальон тюркоязычных народов Туран, в который вошли казахи, киргизы, азербайджанцы, турки, татары и даже китайские уйгуры.

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NV записал интервью с командиром Турана 33-летним уроженцем Кыргызстана Алмазом Кудабеком, и вот что он рассказал.

— Как вы оказались в Украине?

— До 2021 года я знал, что есть такая страна как Украина, и это, пожалуй, все. По профессии я барбер, занимаюсь этим с 17 лет, и на родине у меня был свой барбершоп, который пришлось закрыть из-за финансовых трудностей. Тогда один украинский друг предложил мне открыть салон в Киеве. Я решил приехать сюда, поработать какое-то время по найму, чтобы понять местный рынок. Так я оказался в Киеве и остался тут жить.

— Как же вы сменили ножницы на автомат?

— Как и все проснулся 24 февраля от взрывов. Началась паника, я помогал соседям найти безопасное место, сопровождал их в бункеры и в метро. Я не смог просто уехать, видя состояние этих людей — тех, кто все время относился ко мне добродушно, помогал с жильем и рабочими инструментами. Здесь в Украине живут хорошие люди, и я принял решение защищать ее.

Почти сразу же начал искать батальоны для иностранцев, узнал, что такой есть во Львове и рванул туда. Меня не взяли, потому что у меня паспорт Кыргызстана, который состоит в ОДКБ. Мне сказали, что в иностранном батальоне могут участвовать люди из Евросоюза или США. Я обошел много военкоматов, и мне все так же отказывали. В итоге нашел один добровольческий батальон, где мне сказали прямо: «Если хочешь воевать — ты должен себя обеспечивать». Так я вернулся в Киев, и 28 февраля уже стоял на позициях.

— Имели ли раньше боевой опыт и какой получили в Украине?

— До этого боевой опыт у меня был условный — я занимался страйкболом, ходил в тир. Когда Таджикистан напал на Кыргызстан в 2021 году, я впервые взял в руки автомат.

А теперь в Украине после работы в Киевской области и освобождения пригородов я поехал в Николаев, а затем в Северодонецк. Каждый бой тут был тяжелым, потому что каждый момент ты рискуешь потерять свою жизнь. Но все равно вспоминаю первый страх во время боев за Гостомель, когда пять часов подряд накрывало обстрелами. Тогда я думал, что по-любому умру, мысленно прощался с родными. Но потом быстро собрался, и в моих глазах все по ту сторону, включая моих соотечественников, стали врагами, которых надо уничтожать.

— Как реагируют у вас на родине на то, что вы воюете за Украину? Возникают ли из-за этого проблемы?

— Возникают, из-за них весной мне пришлось покинуть батальон. У меня большая аудитория в соцсетях, и я начал делиться информацией о том, что происходит в Украине и какие бесчеловечные вещи творят тут россияне. Например, когда мы эвакуировали жителей Киевской области, я своими ушами слышал от родителей, как они три дня держали дочь в колодце, чтобы защитить от кадыровцев. Тогда я грубо обратился к Кадырову в Instagram в ответ на что он назначил $50 тыс. за мою голову. А когда я возглавил Туран, ее цена возросла до $500 тыс.