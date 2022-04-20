Бандюги и каратели. 10 цитат о России из интервью Джохара Дудаева 1995 года, как будто произнесенных сегодня 20 апреля, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Чеченский лидер Джохар Дудаев еще четверть века назад предсказывал войну России против Украины (Фото:Chuck Nacke / Alamy / Reuters)

В разгар Первой чеченской войны и за год до своей гибели чеченский лидер Джохар Дудаев дал интервью, в котором рассказал о человеконенавистнической идеологии русизма, превращении советской армии в жестокую банду и планах Москвы в отношении Украины.

«Убивают мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Убивают, при чем как — с расстояния недосягаемого. С воздуха и артиллерийским огнем сносят с лица Земли, потом приходят в населенный пункт и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все, вплоть до грязного женского белья». Это описание зверств российской армии, но не в современной Украине, а в Чеченской республике Ичкерия и 30 лет назад.

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Так говорил о военных преступлениях Джохар Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, генерал-майор авиации Советской армии. После распада СССР Москва не признала независимости Ичкерии, и в 1994 году развязала Первую чеченскую войну.

Спустя два года Дудаев был убит российской авиационной ракетой: благодаря специально разработанному прибору для перехвата сигнала от спутникового телефона, российским спецслужбам удалось установить место нахождения чеченского лидера, когда тот созванивался с тогдашним депутатом Госдумы России Константином Боровым.

НВ публикует отрывки из интервью Дудаева, которое тот дал в 1995 году, за год до своего смерти, российской телепрограмме Взгляд.

О русизме — человеконенависнической идеологии, которой заражена Россия

Народы бывшего или настоящего, или будущего союза, и в частности Россия, больны русизмом. Причем [это] очень опасная хроническая тяжелая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма — всех человеконенависнических идеологий. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле, ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отсталый от уровня развития человечества безнадежно и надолго — это русские. […] Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз — неблагоприятный. […] Пути духовности и новой идеи [для России] закрыты. Сейчас политики и идеологи пытаются избрать третий путь — славянизации, объединения на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации — украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом.

Как советская армия стала армией карателей

Эти авантюристы-политики разрушили советскую армию, ее устои, казалось бы, оплот мира, защиты интересов 300-миллионного гражданского населения СССР. И они же сейчас являются обыкновенными бандюгами, в изощренном отвратительно хищном, животном виде, уничтожая просто так, применяя все виды вооружения и военной техники, средства массового уничтожения, демонстрируя свою жестокость в отношении мирного населения […] Задача была — сделать армию карателей. А высший командующий состав, опытные, знающие, что такое армия, для чего она предназначена, — высокодисциплинированные, высокопрофессиональные военачальники не были угодны. […] Сейчас армия превратилась в основной фактор насилия — буквально считанные месяцы и годы превратили эту армию в карательную. Вон моряки — кичатся тем, что они совершали карательную [деятельность]. И средства массовой информации выдают это чуть ли не за подвиг. Убивают мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Убивают, при чем как — с расстояния недосягаемого. С воздуха и артиллерийским огнем сносят с лица Земли, потом приходят в населенный пункт и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все, вплоть до грязного женского белья. Этим занимаются генералы.

О нечеловеческом отношении Москвы к своим солдатам

Что самое страшное — что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно: зарывает в ямы сотнями, трупы гниют, [их] едят собаки, едят кошки. На обозрение всего мира. И демонстирирует: вот-де мы какие беспощадные — и к своим, и к чужим; что с нас спрашивать?

Как Москва создает идеологическое прикрытие для своей агрессии

Там, где человеконенавистническая идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф, выдумать какую-то мафию: то ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, которому был сломлен хребет всем миром, […] потом придумали еврейский сионизм и давай евреев клясть всем миром и в удобном случае «ату их!»

Потом эта карта не срабатывать стала, нужен был новый миф — чеченская мафия. И эта не сработала карта: весь мир увидел, что той мафии, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет. Вся она, мафия, сидит в Москве. Тогда выдумали какой-то фундаментализм, и он не сработал. Когда все эти ярлыки не сработали, и нет новой карты для разыгрывания своей идеологии человеконенавистнической, вот тогда [тех,] кто оказал сопротивление, не дал этим ярлыкам прижиться — вот их надо и уничтожить, вот поэтому пошли на чеченцев. Нет чеченцев и нет проблем — таков был замысел. […]

Я, честно говоря, хотел бы, чтобы чеченцы и другие наконец отвечали русским тем, чего они заслуживают. Иначе [россияне] никак не поймут. Жестокость останавливается только жестокостью, война — только войной. Смотрите, что они делают в селах, в населенных пунктах, в Грозном.

Почему россияне поддерживают войну

Прихлебатели при этом котле делают вид: давайте смиримся с нынешним положением, ибо будет гражданская война. […] Нужно согласие россиян, соглашаться с нынешним положением и так далее. И реалистическим устрашением уже внутренней ситуацией создают фон, нужный для нынешнего режима. А эти [власти] — ощетинились и пошли дальше: «Ага, нас боятся! Мы окрепнем еще дальше, создадим свои структуры, под каждый политический клан — свои силовые структуры и пойдем стенка на стенку». И народ пугают: если вы нас будете трогать, то мы пойдем друг на друга, а чубы будут у вас лететь. И все сидят: «Давай, ребята, давай!»

О жестокости российских солдат, которая повторяется на протяжении истории

Я сейчас внимательно проанализировал всю историю взаимоотношений с Россией. Взял еще раз прошелся по Льву Толстому. Взял Хаджимурата, его повесть. И Булгакова взял — у него есть рассказ Ханкальское ущелье, где он был участником событий [18]19−20-х годов — войны России с Чечней. У Толстого в Хаджимурате есть [поселок] Мескер-Юрт — и сейчас он в том положении, как тогда, в период той 150-летней [давности] войны. Там тоже русские совершили жесточайшие, доходящие до нечеловеческого обращения, жестокости. И Толстой описывает, что чеченцы смотрели на русских брезгливо, с отвращением. Вот точно так же чеченцы смотрят сейчас — с брезгливым отношением. И я себя поймал на том же.

Об аморальности Кремля

Российские руководители могут ляпнуть на весь мир похабщину, угрозы «вот туда его, [Дудаева] надо уничтожить, вот чеченцев надо уничтожить». Что это за руководители и что это за народ, который позволяет своим руководителям опускаться до уровня, я вам скажу, лагерных сук? Я вас убеждаю, что в России единственная сила, способная обуздать беспредел на сегодняшний день, — это воры в законе, у которых есть кодекс, принципы устойчивые, даже куда нравственнее, чем у политического руководства и высших эшелонов власти в России.

Какими Дудаев видел мирный договор между Чечней и Россией

Мир между Россией и Чечней может быть только тогда, когда этих уголовников-преступников [российских политиков] нам выдадут — или мировое сообщество осудит и привлечет их к ответственности, или выдадут их нам. Это первое условие. Безусловно, вывод войск с территории Республики, чтобы мы здесь по крайней мере похоронили — предали земле, подвели итоги и счеты. Непременное условие — восстановление ущерба, полного ущерба: материального, морального, нанесенного нашему народу в очередной раз. Непременное условие. И гарантии безопасности международного сообщества гражданам Чеченской республики и ее территориальной целостности. Вот при этих условиях установится мир. Без этих условий будем драться, пока не сгорим — и Россия, и Чечня.

О России — государстве-рэкетире и ее планах в отношении Украины

Когда погорели на Афганистане, [российские] идеологи и политики решили привлечь Европу на свою сторону и заигрывать с Европой — чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а теперь еще Ичкерия, поубавили немного аппетиты. Но не приостановили. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Сейчас вот «славянское» — под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, под себя снова Украину, Белоруссию… Укрепиться. И там далее… Теперь с Россией никто в союзе, не только в военном, но и в экономическом, и в политическом, даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уже хорошо изучили. Сколько можно? Россия по сути — рэкетир. Вот она угрозами, танками, армадами выбивает себе деньги и вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. Если цивилизованный мир не хочет этого, то «давай мне деньги на восполнение этой прибыли». Рэкет, рэкет, обыкновенный рэкет.

О неотвратимом конце Российской империи

Вот где теперь Монголия — что она представляет, тамерлановская саранча? Византийская империя: где она была и куда она исчезла? Османская империя: где она была и куда она исчезла? Так же должна исчезнуть и Российская империя. Но самая человеконенависническая идеология впиталась в русизм. Она уже позднего периода, впитала в себя весь опыт прежних, приобрела себе вон какое оружие опасное. Она пользуется этим вооружением и представляет «вот у Дудаева там…». Сегодня по телевидению какой-то там диктор: «Дудаевцы применили орудие 122-милиметровое, запрещенное Венской конвенцией». [Смеется] Ох ты боже мой, кощунство, цинизм и блеф. А то, что применяет Россия — это все разрешено Венской конвенцией, всевышним, русским дано право убивать детей, сносить села с лица Земли только потому, что эти же чеченцы воевали в борьбе с фашизмом, эти же чеченцы больше всех из всех советских народов вложили вклад в становление этой армии. Депортированные, резервированные, лишенные человеческого права на жизнь, за всю эту советскую власть пахали как буйволы, впрягшись в эту упряжку. И вот теперь подарок им от этих же вооруженных сил и этих вооружений, от этого русизма.

Так что Россия сегодня — это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократическим правовым государством — пусть демократией там и не пахнет, по крайней мере, соблюдающей законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Середины нет.

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