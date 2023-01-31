В ВСУ рассказали, рассматривают ли возможность вывода сил из Бахмута 31 января, 15:06 В ВСУ прокомментировали возможность вывода украинских защитников из Бахмута (Фото:Edgar Gutiérrez/Sipa via Reuters)

В Вооруженных силах Украины прокомментировали возможность вывода украинских защитников из Бахмута Донецкой области.

Как заявил в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, решения об отводе сил принимаются в контексте общей обстановки для сохранения личного состава и занятия лучших позиций.

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По его словам, проводятся они в несколько этапов.

«У командования есть разные варианты действий, командование следит постоянно за врагом и на каждое его действие у нас есть противодействие», — сказал Череватый.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск

