Почему погибло руководство МВД? Авиаэксперт проанализировал все версии авиакатастрофы в Броварах 20 января, 13:52 Место авиакатастрофы в Броварах, 18 января (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Эксперт по авиации Богдан Долинце в интервью Radio NV проанализировал все версии авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины и гражданские, в том числе один ребенок.

«История его (разбившегося вертолета Super Puma — ред.) эксплуатации — уже скоро будет около 20 лет. С 2004 года этот вертолет изготовляют серийно. В общей сложности было изготовлено около 170, возможно, сейчас даже больше единиц. Относительно инцидентов с этим вертолетами. За время его эксплуатации до сих пор было известно о четырех инцидентах с разными степенями повреждений», — рассказал Долинце Radio NV, отметив, что такие вертолеты эксплуатируются в около 30 странах мира.

Видео дня

Он добавил, что причины крушения этих вертолетов не всегда были технического характера, и объяснил, что большинство «авиационных инцидентов» происходит из-за целого ряда событий, и их причиной обычно являются два или более факторов.

«Если мы говорим в целом об авиационном инциденте, то именно человеческий фактор обычно занимает две трети от всех авиационных событий, которые случаются в мире. Это нарушение правил эксплуатации авиационной техники или выполнение неправильных действий и мер», — заявил эксперт.

Вторая по численности составляющая, охватывающая от 10 до 15% инцидентов — техническая неисправность, которая в том числе может привести к возгоранию.

Третьей составляющей эксперт назвал внешние факторы, такие как погода или попадание птицы в двигатель.

«И, конечно, четвертый вариант, который тоже был озвучен, рассматривается — это может быть так называемый АНВ или акт незаконного вмешательства — какие-то внешние факторы, повлекшие такое следствие. Это могут быть внешние и внутренние факторы, то есть вещества или объекты», — сказал Долинце.

По его словам, пока невозможно сказать, какая из причин привела к авиакатастрофе в Броварах.

Катастрофа вертолета в Броварах: что известно



Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Поисково-спасательные работы окончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины крушения пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве.

бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве. Исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.