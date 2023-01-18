Исполняющим обязанности главы МВД назначили руководителя Нацполиции Клименко 18 января, 15:30 Глава Нацполиции Клименко будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел (Фото:Игорь Клименко/Facebook)

Кабмин назначил исполняющим обязанности главы МВД руководителя Нацполиции Игоря Клименко в связи с гибелью министра внутренних дел Дениса Монастырского в результате падения вертолета в Броварах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Он пояснил, что Клименко назначили заместителем министра внутренних дел и возложили на исполнение обязанностей министра внутренних дел.

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Решение о кандидатуре нового главы МВД будет принято после обсуждения с Верховной Радой. В парламент подадут соответствующее представление.

«Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — резюмировал Шмыгаль.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.

Всего по разным данным погибло от 14 до 17 человек, среди жертв также есть дети.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.