«Один фактор не влечет за собой трагедию». Профессиональное мнение авиаэксперта о произошедшем в воздухе над Броварами. Интервью 18 января, 21:00 Эксклюзив NV Место падения вертолета в Броварах (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

СБУ рассматривает три версии трагедии: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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Известно, что разбился вертолет Super Puma, переданный Украине Францией.

Насколько велика вероятность того, что он мог быть неисправным и могли ли находившиеся на борту катапультироваться, эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал в интервью Radio NV.

— Руководство МВД пребывало на борту вертолета Super Puma. Что мы знаем о них? Насколько они надежны? Каковы их характеристики?

— Если мы говорим о конкретном вертолете — о Puma 225-й модификации, то на самом деле это большой, тяжелый транспортный вертолет, способный поднимать в воздух до 11 тонн веса. В пассажирской версии он может перевозить до 22 пассажиров, в том числе двух членов экипажа.

Собственно вертолет имеет длину около 20 метров, его высота — около пяти метров. То есть мы понимаем, что это большой, тяжелый транспортный вертолет, соразмерный с условным вертолетом Ми-6 или Ми-8.

История его эксплуатации — уже скоро будет около 20 лет. С 2004 года данный вертолет производится серийно. В общей сложности было изготовлено около 170, возможно, сейчас даже больше единиц.

Что касается инцидентов с этими вертолетами. За время его эксплуатации до сих пор было известно о четырех инцидентах с разными степенями повреждений. Это не говорит о том, что вертолеты являются какими-то неправильными или опасными. Потому что эта машина эксплуатируется в трех десятках стран мира, в частности в Канаде, Японии, и получила европейские сертификаты авиационной техники. То есть получила сертификацию в тех странах, где эксплуатируется, которые подтверждают, что данный вид техники соответствует всем действующим на сегодняшний день требованиям по безопасности полетов.

— Вы говорите о том, что за 20 лет эксплуатации этого вертолета произошло только четыре инцидента, а эксплуатируют его в 30 странах. Это весьма показательно.

— Это не говорит о том, что он какой-то опасный или что-то с ним не так.

После расследования инцидентов [доказано]: не всегда вопросы технического характера, например, становились причиной крушения.

Если мы говорим вообще о любом авиационном инциденте, в большинстве своем он наступает из-за целого ряда событий. Будут проводиться соответствующие и расследования, и анализы, и исследоваться, в частности, черные ящики. Их задача будет воспроизвести всю цепочку критических событий, приведших к соответствующей катастрофе.

Если мы говорим о безопасности полетов, то два и более разных факторов в конечном итоге становятся причиной соответствующего авиационного инцидента. Один фактор не приводит к такой трагедии.

— Версии катастрофы, которые рассматривает Служба безопасности Украины: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Сейчас жители Броваров телекорреспондентам рассказывают, что видели, что они слышали, что именно происходило. И, конечно, они не авиационные эксперты. Одна из жительниц сказала, что якобы вертолет горел, когда уже падал. Глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя эту информацию, сказал, что эта информация только понаслышке. Давайте предположим, что вертолет мог гореть до того, как он упал. О чем это может свидетельствовать?

— Пока не завершится хотя бы предварительное авиационное расследование, крайне сложно определить не только причины катастрофы, но и даже причины такого горения. Фактически любые сценарии попадают под возможность такого следствия.

Если мы говорим в целом об авиационном инциденте, то именно человеческий фактор обычно занимает две трети от всех авиационных событий, которые случаются в мире. Это нарушение правил эксплуатации авиационной техники или выполнение неправильных действий и мер.

Вторая составляющая [занимает] от 10% до 15% — это техническая неисправность, которая тоже может вызвать те или иные процедуры, в частности возможные возгорания чего-либо.

И третья составляющая — это внешние факторы. Это либо погодные условия, либо какие-то другие вещи, либо даже банальное попадание птицы в двигатель. Это тоже может вызвать горение.

И, конечно же, четвертый вариант, тоже озвученный, рассматривается — это может быть так называемый АНВ или акт незаконного вмешательства — какие-то внешние факторы, которые привели к такому последствию. Это могут быть внешние и внутренние факторы, то есть вещества или объекты.

Сейчас почти невозможно утверждать, какая причина могла привести к такому крушению.

— Мы понимаем, насколько важно Министерство внутренних дел, учитывая, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Не оборудованы ли подобные вертолеты приборами для того, чтобы все определять, несмотря на туман, погодные условия?

— Если говорим о вертолетах, в первую очередь такие большие (или пассажирские, или грузовые и даже самолеты), то они обладают рядом систем, направленных на то, чтобы избежать любых таких ситуаций, связанных с риском потери либо самой машины, либо с риском ее непосредственного падения.

— Я почитал аналитику Криса Партриджа, обозревателя BBC по вооружению. Он говорит о том, что вертолеты летают низко для того, чтобы уклониться от вражеских ракет класса земля-воздух. И отмечает, что Киев находится в непосредственной близости от соседней Беларуси. Там находятся российские ЗРК С-400. Таким образом, именно этоснижает риск поражения. Что такое малая высота, когда мы говорим о вертолете? Мог ли он лететь над Броварами на малой высоте?

— Если мы говорим о полетах над населенными пунктами, то мы должны понимать, что этот вертолет и другие аналогичного типа эксплуатируются государственными органами. То есть относятся к так называемой категории не просто гражданских вертолетов, а вертолетов государственной авиации. Они имеют несколько специфическую регулировку в правилах эксплуатации. В частности, они используются часто для выполнения, например, посадок на специально подготовленные площадки на крышах больниц или других учреждений и заведений, предусмотренных для возможности посадки вертолетов.

Вертолеты компании Airbus, которые поставлялись меньших размеров, довольно часто использовались, например, для перевозки лиц в критических состояниях в учреждения оказания неотложной помощи или, например, для транспортировки органов или донорских материалов. Поэтому чаще всего все эти процедуры и технологии отработаны.

Если мы говорим о военном времени, то, конечно же, есть определенные требования и правила эксплуатации воздушной техники с точки зрения уменьшения риска их обнаружения системами противовоздушных средств врага. То есть это означает, что все летящее на высоте выше 150, 300 метров может быть обнаружено врагом. Если мы говорим о полете на расстоянии 200−300 километров от систем противовоздушной обороны врага, потолок обнаружения может быть значительно выше — до двух километров. Но, как правило, полет на низкой высоте — 500 и ниже метров. Есть даже случаи применения некоторых видов техники на высоте нескольких метров и меньше. Это во время, например, десантирования пассажиров или специальных подразделений.

— Можно предположить, что такой ракетой, комплексом С-400 можно достать до Броваров и попасть в вертолет? Я говорю о теоретическом моменте, а не о том, что произошло.

— Если говорить о возможности поражения российскими комплексами противовоздушной обороны, то есть два фактора. Если мы говорим исключительно о наземных системах, то у них есть определенные ограничения, связанные с условным радиогоризонтом. То есть чем больше расстояние от наземного комплекса, тем меньше расстояние над землей он способен просвечивать и обнаруживать. Это прежде всего связано с кривизной земной поверхности.

С другой стороны, мы понимаем, что используются не только комплексы С-400, но используется так называемый воздушный компонент. То есть это могут быть боевые самолеты, которые могут тоже запускать определенные типы ракет, например воздух-воздух.

Второй составляющей могут быть так называемые самолеты дальнего радиообнаружения, которые дополняют комплекс противовоздушной обороны. Они находятся на определенной высоте в воздухе — это 10 и более километров. Конечно, эти самолеты уже могут на многие сотни километров просвечивать все воздушное пространство, видеть воздушные цели и таким образом помогать наводить условные ракеты противовоздушной обороны.

— Еще есть комментарий от Юрия Игната, спикера командования Воздушных сил ВСУ. Он отметил, что, конечно, нужно изучить всю информацию, в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Что такое радиообмен? Подразумевается, что именно пилот в момент катастрофы говорил, правильно ли я понял это?

— Речь идет о двух составляющих. Первая — это радиообмен с наземными службами — с пунктом вылета или пунктом прилета — зависит от того, где он находился.

А вторая составляющая — радиообмен может быть на борту самолета, то есть между членами экипажа или между бортэкипажем, пилотами и пассажирами, находившимися внутри самолета. Они имеют специальную гарнитуру для того, чтобы была возможность независимо от внешних факторов четко и точно передавать необходимые сообщения.

— Какой протокол проверки таких летательных аппаратов, вертолетов или самолетов, если это руководство страны летит?

— В зависимости от субъекта авиационной деятельности. Речь идет и об авиакомпании, и об ГСЧС, эксплуатировавшей данные вертолеты, и об аэродромах базирования, куда или из которого они выполняют полет. Например, речь идет о поставщиках наземного обслуживания. Если это государственное, то это государственная структура, которая обслуживает такую технику.

Разработаны специальные инструкции. Они носят характер ограниченного доступа, то есть это секретные документы. Они регламентируют, как и по какой процедуре, с привлечением каких служб, подразделений, каких средств осуществляется и контроль перед вылетом, и контроль самой техники, и непосредственно все действия во время полета.

Но такие инструкции носят секретный характер даже в мирное время. И, конечно, они предполагают привлечение, в частности, специализированных служб.

— Когда мы видим боевые самолеты Вооруженных Сил Украины, то понимаем, что у пилотов есть все же возможность катапультироваться. Возможна ли эвакуация с вертолета, если понятно, что с ним что-то произошло и сейчас он может рухнуть?

— Обычно у них нет индивидуальных средств для условного десантирования или катапультирования. Такие средства предусмотрены в основном только на боевых самолетах.

Связано это с тем, что условия, в которых этот самолет находится, не позволяют его посадить в любом другом месте, кроме как на специализированном аэродроме. Потому не предусмотрены такие средства.

Если мы говорим о вертолете, то и все исследования, и вообще существующая практика показывают, что с точки зрения рисков безопасно посадить поврежденную технику, прежде всего вертолет. Это лучший вариант для жизни и безопасности пассажиров, чем возможность десантирования.

Бывали разные случаи даже во время обычного десантирования и учений, когда парашюты затягивались винтами вертолета и резались. Или, например, наносились несовместимые с жизнью травмы десантируемым лицам. Или они могли также зацепиться за находящиеся сзади винты, удерживающие направление движения вертолета. И это приводило не только к гибели людей, но и к уничтожению техники и пилотов, которые в ней находились.

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Гражданские самолеты проектируют таким образом, чтобы максимально безопасной была именно посадка в режиме авторотации. Даже если отказали двигатели, все же скорость, до которой раскручены винты, позволяла достаточно безопасно совершить аварийную посадку. Или дотянуть до какой-нибудь безопасной зоны, где можно выполнить такую посадку, чем использовать индивидуальные средства десантирования.

Кроме того, следует понимать, что правила использования таких средств в критических условиях достаточно усложнены. Человек должен быть подготовлен, и время для их применения — от нескольких секунд до 10 или 15 секунд. То есть время крайне ограничено для принятия любых таких решений.