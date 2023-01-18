Поставлено Украине Францией. В Воздушных силах назвали модель вертолета с руководством МВД, разбившегося в Броварах 18 января, 11:52 В Броварах разбился вертолет ГСЧС Super Puma (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вертолет с руководством МВД, разбившийся в Броварах Киевской области, был поставлен Украине Францией.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это вертолеты, которые, если помните, еще передавали нам наши французские партнеры. Если не ошибаюсь, это Super Puma», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Эту же информацию подтвердили и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«На борту (Н-225 — бортовой номер 54) находились девять человек: шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа ГСЧС», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Игната, указанные вертолеты были предназначены именно для МВД и ГСЧС.

«Они занимались различными специальными задачами, не только внутри страны, но и ближе к боевым действиям», — отметил представитель ВСУ.

Он также подчеркнул, что говорить о причинах крушения пока рано.

«К сожалению, небо ошибок не прощает, как говорят летчики, но о причинах говорить действительно рано… Я думаю, что будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные специалисты для установления причин катастрофы», — добавил Игнат.

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По состоянию на 11:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали около 18 человек, среди них трое детей.