Поставлено Украине Францией. В Воздушных силах назвали модель вертолета с руководством МВД, разбившегося в Броварах

18 января, 11:52
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В Броварах разбился вертолет ГСЧС Super Puma (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Броварах разбился вертолет ГСЧС Super Puma (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вертолет с руководством МВД, разбившийся в Броварах Киевской области, был поставлен Украине Францией.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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«Это вертолеты, которые, если помните, еще передавали нам наши французские партнеры. Если не ошибаюсь, это Super Puma», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Эту же информацию подтвердили и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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«На борту (Н-225 — бортовой номер 54) находились девять человек: шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа ГСЧС», — говорится в сообщении ведомства.

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По словам Игната, указанные вертолеты были предназначены именно для МВД и ГСЧС.

«Они занимались различными специальными задачами, не только внутри страны, но и ближе к боевым действиям», — отметил представитель ВСУ.

Он также подчеркнул, что говорить о причинах крушения пока рано.

«К сожалению, небо ошибок не прощает, как говорят летчики, но о причинах говорить действительно рано… Я думаю, что будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные специалисты для установления причин катастрофы», — добавил Игнат.

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По состоянию на 11:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали около 18 человек, среди них трое детей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Вертолет МВД Украины Киевская область ГСЧС Бровары Крушение

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