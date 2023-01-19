«Предполагаю диверсию». Авиационный эксперт о вероятных причинах катастрофы вертолета в Броварах 19 января, 17:29 Эксклюзив NV Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Константин Криволап, авиационный эксперт, в эфире Radio NV рассказал о том, что описания очевидцев катастрофы вертолета ГСЧС в Броварах говорят о том, что вероятность диверсии на борту весьма высока.

— Техническая сторона этого дела. Модель вертолета, насколько мне известно, Airbus H225 Super Puma. Что вы скажете о модели этого вертолета, насколько это надежная машина?

— Как я уже раньше рассказывал, все хорошие изделия, которые сейчас летают или движутся — это старые продвинутые модификации. Этот вертолет начал модифицироваться: сначала он назывался просто Puma, у него было другое немножко название и его модификации начались в начале 90-х годов. Это все на уровне хороших машин, она считается достаточно надежной машиной. Их выпущено порядке 1000−1200 штук. Они летают по всему миру, они находятся в эксплуатации армий, служб спасений. Ими пользуются члены королевской семьи Саудовской Аравии. Это хорошие машины.

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В каждом вертолете есть несколько проблем, назовем их принципиальной конструкцией. Это достаточно тяжелый редуктор, который должен обороты двигателя понизить до оборотов винта. Непосредственно сам винт, который вращается с большими угловыми скоростями и соответственно имеет серьезные нагрузки.

И механизмы управления этим винтом, так называемые автоматы перекоса. Известны случаи аварии этих вертолетов именно из-за эластомерного подшипника, который находился в стыке между осью вращение, так называемым автоматом перекоса, и непосредственно самой поворотной лопастью винта.

Эта проблему, насколько известно из СМИ, она была устранена инженерами-конструкторами и производителями. Вертолеты модернизировались и в таким виде они поступали уже в дальнейшую эксплуатацию. Те вертолеты, которые находятся сейчас у нас — их порядка 20 штук именно этой модели, они еще закупались по программе бывшего министра внутренних дел Авакова. И там все было достаточно хорошо сделано, модернизировано. То есть это хороший вертолет, скажем так.

— СБУ обнародовало три возможные версии. Если коротко сказать — это человеческий фактор, возможна ошибка экипажа. Следующее — технические какие-то проблемы и какие-то умышленные действия. Собрав информацию, которой вы сейчас владеете, к какой версии вы склоняетесь?

— Что нам известно однозначно. Нам однозначно известно то, что он крутился, по описанию очевидцев, и то, что он горел, по описанию очевидцев. Это говорит о потери управляемости вертолетом. Система управляемости вертолетом — существуют две принципиальные схемы — это соосные винты, как Камовский вертолет: на одной оси два винта.

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И другая схема, которая нам известна по Милевским вертолетам — это один основной несущий винт и сзади винт, который управляет этим вертолетом, не позволяя ему крутиться вокруг собственной оси. Для того, чтобы самолет потерял управляемость — должна быть нарушена связь между этим основным винтом и этим вспомогательным. Тогда его начнет крутить.

Либо должен один из винтов выйти из нормального режима работы, грубо говоря, лопасть должна оторваться. Если мы видим где-то лопасть, то это значит техническая причина. Если мы увидим не лопасть, а потерю управляемости, которая была вызвана механическим разрушением какой-то связи, а связь между этими двумя винтами — основным и поворотным — она дважды дублирована на этих вертолетах.

Они очень надежные в этом отношении. И эти картинки вращающихся и дымящихся вертолетов — это в основном в боевиках показывают, это крайне редкая ситуация. Либо он теряет способность лететь — несущий винт и тогда он падает. Либо он говорит и падет по той же причине. А две таких причины, я все-таки предполагаю, что это диверсионное какое-то действие.

— Если были умышленные действия, а умышленные действия могут быть как на борту вертолета. Если мы говорим об истории авиации, то может быть взрывчатка, например, заложена. Или снаружи — работа вражеской ПЗРК, например. В данном случае следователи должны получить записи происходящего на борту вертолета: переговоров экипажа, чтобы понять в конце концов произошедшую картину?

— Я думаю, в любом случае будет создана специальная комиссия, которая будет подробно исследовать каждый момент, каждый факт и укладывать их в единую цепочку каких-то логических, последовательных действий. Я думаю, это займет не один, не два дня — это может занять несколько недель, несколько месяцев. Я думаю, что во всем этом разберутся. На счет попадания какой-то ракеты в него. Эту ракету бы видели.

Все, что сбивается такими системами — его видно, оно летит с реактивной струей, это не может быть беззвучно. Взрывчатку внутри — да, возможно, но это самоубийца какой-то. Заложенная взрывчатка с каким-то радиоуправлением — да, возможно. Но сочетание потери управляемости и горения — это говорит о том, что весьма конкретно должно быть локализовано место между двигателем и системой управления вертолетом, поддержанием его управляемости. Это очень узкое место. Это как я понимаю, как я ощущаю дело.

— Чтобы вы посоветовали авиаэкспертам, которые будут проводить различные экспертизы, прежде всего обратить внимание на расследование этой катастрофы?

— Эти эксперты будут все равно действовать по протоколу, независимо от того, что мы умные им посоветуем. По этой процедуре они будут собирать все эти данные. Сначала происходит сбор скрупулезный, а потом уже появляются гипотезы, версии. А потом эти гипотезы еще раз проверяются. Вмешиваться в их работу — я считаю это не совсем корректным с моей стороны.

— Как вы считаете, представители компании производителя, французской компании, которые находятся в составе консорциума Airbus, должны участвовать в расследовании этой катастрофы?

— Я думаю, это процесс договоренностей. Им, конечно, если будет основная версия — техническая неисправность, то они будут требовать подтверждение это материалами, свое присутствие, изучение, предоставление материалов исследований и так далее.