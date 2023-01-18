В Броварах возле детского сада упал вертолет: начался пожар, эвакуируют людей
NV
Утром в среду, 18 января, в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры упал вертолет.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что упал летательный аппарат, не уточняя, какой именно.
На месте работают спасатели и все экстренные службы.
«Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах», — отметил он.
В полиции Киевской области уточнили, что возле детского сада упал вертолет, пишет Суспільне.
Начался пожар, людей эвакуируют.