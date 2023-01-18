В Броварах возле детского сада упал вертолет: начался пожар, эвакуируют людей 18 января, 09:00 NV

Утром в среду, 18 января, в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры упал вертолет.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что упал летательный аппарат, не уточняя, какой именно.

На месте работают спасатели и все экстренные службы.

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«Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах», — отметил он.

В полиции Киевской области уточнили, что возле детского сада упал вертолет, пишет Суспільне.

Начался пожар, людей эвакуируют.