Монастырский, его заместитель и госсекретарь. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД 18 января, 10:10 18 января в Броварах упал вертолет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В среду, 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС, среди погибших есть министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — написал он.

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Всего известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых десять детей.