14 погибших. В Броварах закончили поисковые работы на месте катастрофы вертолета 18 января, 16:39 Место крушения вертолета в Броварах, где погибли 14 человек, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Броварах Киевской области закончили поисково-спасательные работы после крушения вертолета ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 15:45 среды, 18 января, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.



Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона сказал, что на месте катастрофы также обнаружили фрагменты пяти тел.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

