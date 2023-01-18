Трагедия в Броварах. В городе упал вертолет ГСЧС, среди 17 погибших — двое детей, глава МВД Монастырский и его заместитель — онлайн 18 января, 10:27 Остатки вертолета, упавшего в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди 17 погибших вследствие катастрофы — министр внутренних дел Денис Монастырский. Среди жертв есть дети: вертолет упал возле детсада.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал в Броварах (Киевская область) рядом с детским садом и жилым домом.

Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. По состоянию на 9.16 всех эвакуировали.



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Позже выяснилось, что в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди погибших – глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.

Всего известно о 17 погибших, из них 2 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.



NV в режиме онлайн следит за последствиями трагедии в Броварах.



10:47 Причины трагедии устанавливаются: Геращенко назвал возможные версии

«Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов — мы скоро узнаем», — написал советник главы МВС Антон Геращенко, выразив соболезнования родным и близкими всех погибших в катастрофе.

«Денис (Монастырский), Женя (Енин), Юра (Лубкович), каждый, кто был на борту вертолета, были патриотами Украины, каждый на своем месте защищал и укреплял Украину», — подчеркнул Геращенко.



10:41 Число погибших увеличилось до 17, из них двое детей — Тимошенко

10:40 Фото Reuters с места трагедии в Броварах

Внимание, на снимках есть тела погибших людей!





Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

10:15 Среди погибших — глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович

Все они находились на борту упавшего в Броварах вертолета, сообщил Клименко, глава Нацполиции.



10:10 ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ В БРОВАРАХ ПОГИБЛИ 16 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВОЕ ДЕТЕЙ И РУКОВОДСТВО МВД

В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из погибших 9 человек находились на борту вертолета.



22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.



На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.



10:03 Трое погибших и пятеро пострадавших — предварительные данные полиции

По предварительной информации, в результате падения вертолета известно о трех погибших и пятерых пострадавших, сообщил начальник Броварского управления полиции Киевской области Кирилл Самойленко.



Спасательная операция на месте трагедии продолжается.



10:00 Причиной трагедии мог стать туман — журналист

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко. «По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать туман. Вертолет не увидел высотное здание и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление. В режиме отключения света маячок на крыше дома, вероятно, не работает», — пояснил Цаплиенко.



09:55 Фото последствий падения вертолета в Броварах

На кадрах — винт вертолета у подъезда многоэтажного жилого дома.



09:47 Увеличивается количество сообщений о пострадавших в Броварах - Тимошенко

"Не успели оправиться от одной трагедии, уже имеем другую", - написал Кирилл Тимошенко, добавив что количество сообщений по пострадавшим в Броварах увеличивается. Однако цифр он не уточнил.



09:35 Среди детей пострадавших нет

Об этом сообщают журналисты единого телемарафона со ссылкой на пресс-службу полиции Броварского района.



09:30 Пострадали по меньшей мере пять человек, есть погибшие - полиция

В результате трагедии в Броварах есть около пяти пострадавших, также есть погибшие.

Об этом сообщила представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Ирина Прянишникова в эфире телемарафона: «Сегодня утром сюда упал, по предварительным данным, вертолет. Сейчас на месте работает полиция, все экстренные службы, а также Нацгвардия. Мы уже эвакуировали часть людей с места происшествия», – добавила она.

09:28 Первые кадры с места падения вертолета в Броварах





09:17 В детсаду были дети: глава Киевской ОВА и полиция подтвердили падение вертолета в Броварах

Алексей Кулеба сообщил, что в результате трагедии есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова также подтвердила, что в Броварах возле детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей пришлось эвакуировать.

По информации Кулебы, по состоянию на 9:16 всех эвакуировали.



08:5 6 В Броварах на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат - ОП

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте», - написал он.

08:50 В соцсетях публикуют кадры пожара, вспыхнувшего на месте вероятного падения летательного аппарата в Броварах.



