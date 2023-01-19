Трагедия в Броварах. В полиции объяснили, почему Монастырский и Енин оказались в одном вертолете 19 января, 18:10 В результате трагедии пострадали 25 человек, среди которых 11 детей (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, которые погибли в результате авиакатастрофы в Броварах, хотели скорее прибыть на место назначения, поэтому летели в одном вертолете.

Об этом в комментарии журналистам заявила представитель Нацполиции Марьяна Рева, сообщает Укринформ.

«Они отправлялись в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее, в том числе и ради победных ситуаций на фронте», — заявила она.

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Рева добавила, что в полиции сделаны соответствующие выводы, отвечая на вопрос о том, будут ли в подобных случаях служащие передвигаться в одном транспорте.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. В Броварах объявлен трехдневный траур.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.