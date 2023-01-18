В СБУ назвали три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах

18 января, 13:12
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Экстренные службы убирают тела погибших на месте падения вертолета в Броварах (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Экстренные службы убирают тела погибших на месте падения вертолета в Броварах (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Служба безопасности Украины озвучила три версии крушения вертолета в Броварах, во время которого погибло руководство МВД.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram,

На данный момент рассматриваются такие версии трагедии:

  • нарушение правил полета;
  • техническая неисправность вертолета;
  • преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=6RoCGbaaNRk&t=216s

По факту падения вертолета начато уголовное производство, спецслужбы проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.
  • Всего погибли 16 человек, из них — трое детей.
  • Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.
https://www.youtube.com/embed/QCDGMPDHbl8
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) МВД Украины Авиакатастрофа Бровары Денис Монастырский

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