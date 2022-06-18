Зависит от ситуации на фронте. Сколько людей мобилизуют во время войны — Минобороны

18 июня, 20:15
Цей матеріал також доступний українською
В Украине идет общая мобилизация (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В Украине идет общая мобилизация (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине могут призывать в ряды Вооруженных сил все военнообязанное население.

Недавно в Сети начала распространяться информация, что в Украине в рамках мобилизации будут призывать женщин для доукомплектования боевых подразделений. Центр противодействия дезинформации заявил, что эта информация является фейковой и что ее источник — российская пропаганда.

Видео дня

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона новостей также прокомментировала эту информацию: «Россияне пытаются работать на нашем информационном поле, но никаких результатов они здесь не достигают, потому что украинцы хорошо научились по самой информации выделять, кто автор… У нас не стоит вопрос сегодня о мобилизации женщин, чтобы было понятно. Это не единственный фейк из того, что запускает Россия».

Читайте также:

Военный учет женщин 2022 — что изменилось (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook) «Действует другой указ». Что известно о мобилизации женщин во время военного положения

Напомним, ранее НВ, опираясь на комментарии экспертов и военнослужащих, рассказал, в каких случаях может происходить мобилизация женщин. Также во время военного положения женщин, подростков и все трудоспособное население Украины также могут привлекать к выполнению определенных общественно полезных задач.

Напомним, недавно в Украине изменились правила и процедура взятия женщин на военный учет в Украине. НВ пообщался с адвокатом, которая объяснила, что изменилось.

Замглавы Минобороны рассказала, сколько всего людей планируют мобилизовать во время войны. Она не назвала точную цифру лиц, скольких планируют мобилизовать в армию, но сказала, что «речь идет о большом количестве, о сотнях тысяч».

Также, по ее словам, проблем с уклоняющимися от призыва сейчас нет.

Читайте также:

Список вещей, нужных человеку, которого мобилизовали на военную службу во время войны (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook) После получения повестки. Что нужно мобилизованному на фронт — список снаряжения от военнослужащего

«О мобилизации — на сегодняшний день действует Указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент для Главнокомандующего, цифра, насколько нужно мобилизовать граждан. Эта цифра — это расчет, производимый Генеральным штабом и Главнокомандующим по их оборонному замыслу и планам, сколько нужно людей, чтобы осуществлять эти замыслы, — пояснила Маляр. — Мы не можем прогнозировать, что в этой ситуации будет завтра или послезавтра, потому что вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте. По состоянию на сегодняшний день мобилизация полностью произошла по планам, у нас никаких неожиданностей, срывов или массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое… На самом деле у нас общество очень мотивированное».

https://www.youtube.com/embed/TI0bIcuBfOU?start=411
https://www.youtube.com/embed/AyQM_4gKlF8
Читайте также:
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военные Минобороны Украины Мобилизация Военнообязанные Министерство обороны Украины Война в Украине Мобилизация в украине Война России против Украины Анна Маляр

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X